Die Federal Reserve hat in dieser Woche die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht: auf 5,0-5,25 % und damit den höchsten Stand seit 16 Jahren. Nach oben ging es auch in Europa: EZB legte ebenfalls 25 Basispunkte drauf und erhöhte auf 3,75 %. Auch der Goldpreis stieg in dieser Woche: 0,30 USD fehlten im Londoner Handel am Donnerstag zum Allzeithoch. Schwund ist dagegen für Freeport-McMoRan angesagt.

