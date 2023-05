US-amerikanische Beschäftigung zieht stark an - während gleichzeitig die Löhne steigen

Werbung







Im Zuge des Arbeitskraftmangels in den USA steigen die Löhne - sogar noch stärker als vom Markt antizipiert, wie die am heutigen Freitag den 05.05.2023 veröffentlichten Daten zeigen.



Nachdem die FED am Mittwoch den Leitzins zum zehnten Mal in Folge erhöht hatte, veröffentlichte heute das US Department of Labor die jüngsten Zahlen zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA, die erheblich besser ausfielen als erwartet. Ebenfalls stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne im Monatsvergleich um 0,5%, während sich die die Veränderung zum Vorjahresmonat auf ein Plus von 4,4% bezifferte. Die positive Entwicklung der genannten Kennzahlen kann als wichtiges Signal dafür gewertet werden, dass die Auswirkungen der Zinserhöhungen auf die Wirtschaft weniger stark ausfallen als angenommen. Sorgen vor einer durch den vermuteten Konjunkturrückgang ausgelösten Rezession werden beschwichtigt und das Verbrauchervertrauen gestärkt.



Zumindest theoretisch:



Von "Vertrauen in den Markt" kann aktuell nicht die Rede sein. Die Gallup Organization, eines der führenden Markt- und Meinungsforschungsinstitute, veröffentlichte am gestrigen Donnerstag eine aktuelle Studie zur Vertrauenslage US-amerikanischer Verbraucher in die Sicherheit ihrer Einlagen bei Banken. Die Ergebnisse sprechen für sich: Das Vertrauen liegt auf ähnlich niedrigen Niveaus wie nach der Bankenkrise um 2008. Insofern sind die positiven Arbeitsmarktzahlen ein wichtiger Schritt dabei die selbsterfüllende Prophezeiung einer vermeintlich anstehenden Rezession ins rechte Licht zu rücken und für mehr Stabilität an den Kapitalmärkten zu sorgen. Der Anleihenmarkt reagierte prompt mit deutlichen Kursverlusten auf die positiven Arbeitsmarktzahlen, die den Weg für weitere Zinserhöhungen gewissermaßen freimachen. Der T-Note-Future fiel zum Start um 0,66%.









Quelle: HSBC