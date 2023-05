Der Radius des US-Banken-Bebens zieht immer weitere Kreise. Mittlerweile ist die Pacific Western Bank das fünfte US Finanzinstitut, das seit Jahresbeginn in Schieflage gerät. Kursverluste von 60% und damit einhergehend fehlendes Vertrauen erschüttern die Banken-Branche. Womit in naher Zukunft noch zu rechnen ist, was das für deutsche Banken bedeutet und ob die nächste große Banken-Krise sich bereits anbahnt, erfahren Sie in diesem Interview mit Thomas Bergmann.

