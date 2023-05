Was sich schon angedeutet hatte, wurde jetzt in den neuen Quartalszahlen bestätigt. Die Basler-Aktie reagiert dennoch positiv und verbessert sich seit der Veröffentlichung um rund +6% auf aktuell 20,50 €. Dass ein Rückgang ausgeblieben ist, lag an den schlechten Erwartungen. Interessant ist jetzt, wie es mit der Kursentwicklung weitergeht. Basler ist ein führender Technologiekonzern für computergestützte Bildverarbeitungssysteme. Die Produkte werden ...

