London (www.anleihencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht war für die Geldpolitiker, die versuchen, die Inflation einzudämmen, unangenehm positiv, so Matt Peron, Director of Research, Janus Henderson Investors.Das Beste, was man aus dem heutigen Bericht schließen könne, sei, dass sich das Beschäftigungswachstum im Vergleich zum Durchschnitt der letzten Monate verlangsame. Die Löhne seien jedoch unverändert hoch geblieben, und das sei für die FED und die Märkte ein wichtiger Teil des Berichts. Die Befürchtung der Experten sei, dass die Zinsen weiterhin hoch bleiben müssten, was die Gewinne und Aktien-Multiples unter Druck setzen könnte. Die heutigen Daten würden diese Befürchtungen verstärken. (05.05.2023/alc/a/a) ...

