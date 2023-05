WARSCHAU (dpa-AFX) - Polen hat wegen Äußerungen des früheren russischen Kinderschutzbeauftragten Pawel Astachow den russischen Botschafter in Warschau ins Außenministerium einbestellt. Dem Diplomaten sei am Freitag eine Protestnote überreicht worden, teilte das Ministerium mit. Demnach soll Astachow zur Ermordung des polnischen Botschafters in Moskau aufgerufen haben. Polen verlange die sofortige Einleitung eines Strafverfahrens und die unverzügliche Bestrafung des Täters, hieß es in der Mitteilung weiter.

Nach einem Bericht der Agentur PAP war Astachows Äußerung zu dem Botschafter im Zusammenhang mit dem jüngsten Streit zwischen Polen und Russland um die Räumung einer an die russische Botschaft in Warschau angeschlossenen Schule gefallen./awe/DP/he