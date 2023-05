Berlin (ots) -



Die IG Metall hat mit Blick auf die Rentenreform in Frankreich vor einem Wettbewerb um niedrigste Sozialstandards in der EU gewarnt. "Ein Rennen um die niedrigsten Sozialstandards untergräbt die Solidarität in Europa und führt am Ende dazu, dass Europa nicht zusammenwächst, sondern sich auseinanderentwickelt", sagte das Vorstandmitglied der IG Metall Wolfgang Lemb der Tageszeitung "nd" (Samstagausgabe).



Gleichzeitig kritisierte er das Vorgehen der französischen Regierung, die einen umstrittenen Verfassungsparagrafen genutzt hatte, um die Rentenreform ohne Abstimmung des Parlaments zu verabschieden. Die Proteste mit Hunderttausenden Menschen seien Ausdruck einer lebendigen demokratischen Kultur, so Lemb. "Konterkariert wurde diese demokratisch breit getragene Bewegung durch das Vorgehen der französischen Regierung, die Reformen an der Nationalversammlung vorbei zu beschließen", kritisierte der Gewerkschafter, der im IG-Metall-Vorstand für transnationale Gewerkschaftspolitik verantwortlich ist. Die IG Metall begleite die Proteste "mit großer Sympathie und Solidarität".



