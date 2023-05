Finanzielle Highlights:

Quartalsumsatz von 105,5 Mio. US-Dollar, ein Anstieg um 7,8 im Jahresvergleich

Bruttomarge von 62,7% im Vergleich zu 62,0 im Vorjahr

Nettogewinn von 5,6 Mio. US-Dollar, ein Anstieg um 82,7 im Jahresvergleich

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software sowie Salesforce- und AWS-Partner, gab heute die Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2023 bekannt.

"Im ersten Quartal 2023 ist es uns gelungen, sowohl die Einführung unseres erweiterten Lösungsportfolios abzuschließen als auch das gesamte Portfolio an namhafte Unternehmen weltweit zu verkaufen. Dank dieses erweiterten Portfolios sind wir in der Lage, die Anforderungen eines deutlich größeren Marktes von Unternehmen mit einem Jahresumsatz oder -budget von 200 Mio. US-Dollar oder mehr zu erfüllen", so Seth A. Ravin, Mitgründer, President, CEO und Chairman of the Board von Rimini Street. "Eine der neuen Spitzenlösungen, die im ersten Quartal auf den Markt gebracht wurden, war unser schlüsselfertiges End-to-End-Outsourcing-Angebot Rimini ONE, das Unternehmen eine Lösung aus einer Hand für ihren aktuellen und künftigen Bedarf an Unternehmenssoftware bereitstellt und den einzigartigen, branchenführenden Wert, die Zuverlässigkeit, die schnelle Antwortzeit und die technischen Fähigkeiten von Rimini Street nutzt. Bisher haben wir bereits mehr als 100 Rimini ONE-Kunden unter Vertrag. Wir sind davon überzeugt, dass unser erheblich erweitertes Lösungsportfolio den Umsatz mit neuen und bestehenden Kunden steigern, die Erneuerung und Verlängerung von Abonnements verbessern und den Lifetime Value der Kunden erhöhen wird."

"Wir waren mit unserer Leistung im ersten Quartal in Bezug auf Umsatz, Bruttomarge, Nettogewinn, bereinigtes EBITDA und Umsatzbindungsrate bei den Abonnementumsätzen zufrieden und konnten unsere Prognose für das erste Quartal 2023 übertreffen", so Michael L. Perica, Chief Financial Officer bei Rimini Street. Darüber hinaus konnten wir unsere starke Bilanz mit Zahlungsmitteln und US-Staatsanleihen in Höhe von 135 Mio. US-Dollar halten und die Verschuldung gegenüber dem Vorjahr um 10 Mio. US-Dollar von 87 Mio. US-Dollar auf 77 Mio. US-Dollar senken, was sich in einer Nettoliquidität von 58 Mio. US-Dollar zum Quartalsende niederschlug. Wir legen heute auch eine Prognose für das zweite Quartal vor und bekräftigen unsere Prognose für das Gesamtjahr 2023 sowie unser anhaltendes Engagement für die Steigerung der Rentabilität und die erneute Beschleunigung des Umsatzwachstums."

Ausgewählte finanzielle Highlights des ersten Quartals 2023

Im ersten Quartal 2023 belief sich der Umsatz auf 105,5 Mio. US-Dollar, ein Anstieg um 7,8 gegenüber 97,9 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Umsatz in den USA betrug 53,4 Mio. US-Dollar, ein Anstieg von 2,2 im Vergleich zu 52,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

International belief sich der Umsatz auf 52,1 Mio. US-Dollar, ein Anstieg von 14,1 im Vergleich zu 45,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Im ersten Quartal 2023 beliefen sich die jährlichen wiederkehrenden Umsätze auf 408,3 Mio. US-Dollar, ein Anstieg um 6,1 gegenüber 384,9 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Umsatzbeibehaltungsquote lag bei 92 für die zwölf Monate zum 31. März 2023 und 94 für den Vergleichszeitraum zum 31. März 2022.

Subskriptionsumsätze in Höhe von 102,1 Mio. US-Dollar, die 96,8 des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2023 ausmachten, verglichen mit Subskriptionsumsätzen in Höhe von 96,2 Mio. US-Dollar, die 98,3 des Gesamtumsatzes im Vorjahreszeitraum ausmachten.

Im ersten Quartal 2023 wurde eine Bruttomarge von 62,7 erzielt, gegenüber 62,0 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Im ersten Quartal 2023 belief sich das Betriebsergebnis auf 10,7 Mio. US-Dollar gegenüber 5,9 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Non-GAAP-Betriebsergebnis lag im ersten Quartal 2023 bei 15,4 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 12,1 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres

Im ersten Quartal 2023 belief sich der Nettogewinn auf 5,6 Mio. US-Dollar gegenüber 3,1 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der nicht nach GAAP ermittelte Nettogewinn belief sich im ersten Quartal 2023 auf 10,4 Mio. US-Dollar gegenüber 9,2 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das bereinigte EBITDA für das erste Quartal 2023 betrug 16,6 Mio. US-Dollar gegenüber 12,9 Mio. US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) belief sich im ersten Quartal 2023 auf 0,06 US-Dollar je Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn je Aktie (unverwässert) von 0,04 US-Dollar und einem Nettogewinn je Aktie (verwässert) von 0,03 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zahlungsmittel und kurzfristige Investitionen in Höhe von 135,0 Mio. US-Dollar zum 31. März 2023, ein Rückgang um 14,6 im Vergleich zu 158,0 Mio. US-Dollar zum 31. März 2022.

Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erklärung dieser Kennzahlen, warum wir sie für sinnvoll halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Ausgewählte operative Highlights des ersten Quartals 2023

Zu repräsentativen neuen Kunden, die zu Rimini Street wechselten, und bestehenden Kunden, die ihre Verträge mit Rimini Street erweiterten, gehörten: Clifford Hallam Healthcare Australiens einziges voll integriertes, landesweites Vertriebsunternehmen für Arzneimittel und medizinische Verbrauchsgüter; GE Lighting, ein Savant Unternehmen weltweit anerkannter Marktführer für Wohnraumbeleuchtung und Smart-Home-Produkte mit Sitz in den USA; Globe Union taiwanesischer Hersteller von Küchen- und Badprodukten, und Tanita Japans führender Hersteller von Präzisionswaagen und Geräten zur Kontrolle des Gesundheitszustands, die in der ganzen Welt eingesetzt werden.

Abschluss von 9.014 Supportfällen und Bereitstellung von 25.541 steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen Updates für Kunden in 39 Ländern. Gleichzeitig erzielten wir eine durchschnittliche Kundenzufriedenheitsbewertung für die Supportleistungen des Unternehmens von über 4,9 von 5,0 (wobei 5,0 für "ausgezeichnet" steht).

Einführung von Rimini Watch, einer neuen Suite proaktiver Observability-Lösungen, einschließlich Überwachungs-, Health-Check- und Change-Management-Funktionen zur Verringerung von Ausfallzeiten, zur Verbesserung der Leistung und zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität für Oracle- und SAP-Anwendungen und -Datenbanken, sowie von Projekten, die Kunden bei der erfolgreichen Durchführung von Initiativen zur digitalen Transformation unterstützen.

Einführung von Rimini Consult, einem neuen Paket von projektbasierten professionellen Dienstleistungen für die Anpassung, Konfiguration, Implementierung, Integration, Interoperabilität, Migration, Personalverstärkung und andere Projektanforderungen von Kunden im Bereich Unternehmenssoftware.

Einführung von Rimini ONE, einem End-to-End-Outsourcing-Serviceprogramm, das ein umfassendes Paket einheitlicher, integrierter Dienstleistungen zur Ausführung, Verwaltung, Unterstützung, Anpassung, Konfiguration, Verbindung, zum Schutz, zur Überwachung und Optimierung von Unternehmensanwendungen, Datenbanken und Technologiesoftware bietet.

Veröffentlichung der Ergebnisse einer von Rimini Street in Auftrag gegebenen, unabhängigen Umfrage unter mehr als 1.000 befragten CXOs in Großbritannien, Irland, den nordischen Ländern und den GCC-Staaten mit hochwertigen Daten zu den aktuellen Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation und der Talentbeschaffung.

Auszeichnung mit dem Top Workplaces USA Award 2023 von Energage, das Hunderte von nordamerikanischen Kollegen zu ihrer Arbeitsplatzzufriedenheit durch die Erfassung des Mitarbeiterengagements in einer anonymen Umfrage befragt hat.

Bekanntgabe der weltweiten Einführung eines flexiblen Vier-Tage-Wochen-Modells unter der Bezeichnung "Fabulous Fridays" nach einem sechsmonatigen Probelauf im Jahr 2022.

Feierlichkeiten in Hyderabad und Bengaluru anlässlich des 10. Jahrestages der Eröffnung der Niederlassung in Indien mit leitenden Angestellten und Hunderten von Rimini Street-Kollegen und ihren Familien.

Arbeitszeit- und Geldspenden an viele Wohltätigkeitsorganisationen und ausgewählte japanische Wohltätigkeitsorganisationen für das mit 50.000 US-Dollar dotierte jährliche RMNI LOVE-Förderprogramm 2023, das anerkannte Wohltätigkeitsorganisationen in Tokio und den umliegenden Regionen dazu einlädt, sich um eine von fünf Spenden in Höhe von 10.000 US-Dollar zu bewerben.

Geschäftsprognose 2023

Das Unternehmen prognostiziert für das zweite Quartal 2023 einen Umsatz zwischen 105,0 Mio. und 107,0 Mio. US-Dollar und hält an seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 zwischen 420,0 Mio. und 430,0 Mio. US-Dollar fest. Das Unternehmen bekräftigt außerdem seine Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2023 in der Größenordnung von 52 Mio. bis 58 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen plant, seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 mit Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals zu überprüfen.

Informationen zu Webcast und Konferenzschaltung

Rimini Street richtet am 3. Mai 2023 um 17.00 Uhr ET bzw. 14.00 Uhr PT eine Konferenzschaltung und einen Webcast zur Erörterung der Ergebnisse des ersten Quartals 2023 mit Stellungnahme zu ausgewählten bisherigen Ergebnissen des zweiten Quartals 2023 ein. Eine Live-Übertragung der Veranstaltung ist auf der Investor-Relations-Website von Rimini Street unter dem Rimini Street IR Events Link und direkt über den Webcast-Link verfügbar. Teilnehmer, die sich einwählen, können sich über den Link zur Einwahlregistrierung anmelden, um an der Konferenzschaltung teilzunehmen. Eine Aufzeichnung des Webcasts bleibt im Anschluss an das Event ein Jahr lang abrufbar.

Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsregeln oder -grundsätzen. Die nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die Angaben und sollen keine Leistungskennzahl in Übereinstimmung mit den Informationspflichten nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen bzw. GAAP darstellen. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP-konformen auf die nicht GAAP-konformen Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erklärung der nicht GAAP-konform errechneten Finanzkennzahlen des Unternehmens

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Third-Party-Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen operiert auf der ganzen Welt und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware an und versetzt seine Kunden in die Lage, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, ihre Kosten erheblich zu reduzieren und Ressourcen für Innovationen umzuverteilen. Heute setzen bereits über 5.100 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.riministreet.com und folgen Sie Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "überzeugt sein", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem insbesondere Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen in den anhängigen Rechtsstreitigkeiten und die mit der Rechtsverteidigung verbundenen Kosten oder etwaige neue Rechtsstreitigkeiten; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen von wirtschaftlichen Rezessionstrends und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; die Entwicklung im Bereich Unternehmenssoftware-Management und Support für unsere bestehenden und potenziellen Kunden und unsere Fähigkeit, Kunden anzuwerben und zu binden und weiter in unseren Kundenstamm vorzudringen; erheblicher Wettbewerb in der Branche für Software-Support-Services; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen, einschließlich der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung geplant ist; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität zu erzielen oder aufrechtzuerhalten und unsere Umsatzkosten zu verwalten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und kundenseitige Erwartungen von Einsparungen im Verhältnis zur Beauftragung anderer Anbieter; Schwankungen in der Zeitplanung unserer Verkaufszyklen und Risiken in Verbindung mit Beibehaltungsquoten; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Management-Teams von Rimini Street; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und wichtiges Personal anzuwerben und zu binden; Herausforderungen in Verbindung mit der rentablen Handhabung unseres Wachstums; unser Kapitalbedarf und unsere Fähigkeit, weiteres Kapital aufzunehmen oder Schulden zu günstigen Konditionen zu finanzieren, und unsere Fähigkeit, Cashflow aus dem Geschäftsbetrieb zu generieren, um Investitionen in unser Wachstum finanzieren zu können; die Auswirkungen von ESG-Angelegenheiten; Maßnahmen in Reaktion auf die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und deren wirtschaftliche, betriebliche und finanzielle Auswirkungen auf unser Geschäft; Risiken in Verbindung mit globaler Geschäftstätigkeit, unsere Fähigkeit, nicht autorisierten Zugriff auf unsere Informationstechnologiesysteme und andere Cybersicherheitsbedrohungen abzuwehren, vertrauliche Daten unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames System interner Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich Steuergesetzen, oder ungünstige Ergebnisse unserer Steuerpositionen oder unsere Unfähigkeit, angemessene Rücklagen für steuerliche Zwecke zu erstellen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unter unserer Kreditfazilität und operativen Vereinbarungen zu unserem Geschäft und damit verbundene Zinssatzrisiken, einschließlich Unsicherheit durch den Übergang zu SOFR oder andere Zinssatz-Benchmarks; die Frage, ob wir über ausreichend liquide Mittel verfügen, um unseren Anforderungen zu genügen; Menge und Zeitpunkt etwaiger Aktienrückkäufe unter unserem Rückkaufsprogramm und unsere Fähigkeit, den Wert für unsere Aktionäre mittels eines derartigen Programms zu verbessern; Unsicherheit des langfristigen Werts der Wertpapiere von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und künftigen Kunden stören. Hinzu kommen die Risiken und Unwägbarkeiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 3. Mai 2023 eingereicht wurde, erörtert und von Zeit zu Zeit in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich künftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2023 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern. Überdies sind Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit den Inhabern dieser Marken oder anderen hier erwähnten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen

(in Tausend USD, außer bei Angaben je Aktie) Aktiva 31. März

2023 31. Dezember

2022 Umlaufvermögen: Liquide Mittel und Bargegenwerte 116.169 109.008 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 426 426 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 745 USD bzw. 723 USD 89.317 116.093 Latente Vertragskosten, kurzfristig 17.184 17.218 Kurzfristige Investitionen 18.785 20.115 Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges 19.910 18.846 Summe Umlaufvermögen 261.791 281.706 Langfristiges Vermögen: Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 16.015 USD bzw. 15.441 USD 6.554 6.113 Betriebsleasing-Vermögenswerte mit Nutzungsrecht 6.325 7.142 Latente Vertragskosten, langfristig 22.115 23.508 Einlagen und Sonstiges 6.619 7.057 Latente Ertragssteuern, netto 64.700 65.515 Summe Aktiva 368.104 391.041 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristige Fälligkeiten langfristiger Schulden 5.349 4.789 Verbindlichkeiten 5.956 8.040 Aufgelaufene Vergütungen, Leistungen und Provisionen 31.375 37.459 Sonstige Rückstellungen 25.568 32.676 Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, kurzfristig 4.047 4.223 Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil 257.329 265.840 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 329.624 353.027 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Schulden abzüglich kurzfristiger Fälligkeiten 68.558 70.003 Umsatzabgrenzungen, langfristig 30.052 34.081 Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, langfristig 8.093 9.094 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1.896 2.006 Summe Verbindlichkeiten 438.223 468.211 Aktionärsdefizit: Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 USD je Aktie 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine andere Serie wurde benannt Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. Genehmigt: 1.000.000 Aktien; 88.883 bzw. 88,517 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien 9 9 Zusätzliche Kapitalrücklagel 158.449 156.401 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (4.831 (4.195 Kumuliertes Defizit (222.630 (228.269 Eigene Aktien, zu Anschaffungskosten (1.116 (1.116 Summe Aktionärsdefizit (70.119 (77.170 Summe Verbindlichkeiten und Aktionärsdefizit 368.104 391.041

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte Kurzfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung

(in Tausend USD, außer bei Angaben je Aktie) Drei Monate zum 31. März 2023 2022 Umsatz 105.512 97.910 Umsatzkosten 39.343 37.207 Bruttogewinn 66.169 60.703 Betriebsaufwendungen: Vertrieb und Marketing 34.479 31.700 Gemein- und Verwaltungskosten 18.227 19.951 Umstrukturierungskosten 59 Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse: Honorare und andere Kosten von Rechtsstreitigkeiten 2.719 3.499 Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto (389 Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.719 3.110 Summe Betriebsaufwendungen 55.484 54.761 Betriebsergebnis 10.685 5.942 Nicht operative Einnahmen und (Ausgaben): Zinsaufwendungen (1.339 (808 Sonstige Einnahmen/(Ausgaben), netto 528 209 Ergebnis vor Ertragssteuern 9.874 5.343 Ertragsteueraufwand (4.235 (2.256 Nettogewinn 5.639 3.087 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn 5.639 3.087 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn je Aktie: Unverwässert 0,06 0,04 Verwässert 0,06 0,03 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien: Unverwässert 88.690 87.124 Verwässert 89.061 88.485

RIMINI STREET, INC.

Überleitung von GAAP-konformen und nicht GAAP-konformen Kennzahlen

(in Tausend US-Dollar) Drei Monate zum 31. März 2023 2022 Überleitung des nicht GAAP-konformen Betriebsergebnisses: Betriebsergebnis 10.685 5.942 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.719 3.110 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 1.976 3.051 Umstrukturierungskosten 59 Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis 15.439 12.103 Überleitung des nicht GAAP-konformen Nettogewinns: Nettogewinn 5.639 3.087 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.719 3.110 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 1.976 3.051 Umstrukturierungskosten 59 Nicht GAAP-konformer Nettogewinn 10.393 9.248 Überleitung des nicht GAAP-konformen bereinigten EBITDA: Nettogewinn 5.639 3.087 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Zinsaufwendungen 1.339 808 Ertragsteueraufwand 4.235 2.256 Abschreibungen 613 577 EBITDA 11.826 6.728 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.719 3.110 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 1.976 3.051 Umstrukturierungskosten 59 Bereinigtes EBITDA 16.580 12.889 Fakturierungen: Umsatz 105.512 97.910 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums 287.381 300.029 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums 299.921 300.268 Änderung bei abgegrenzten Umsätzen (12.540 (239 Fakturierungen 92.972 97.671

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Interessierten zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir jährliche wiederkehrende Einnahmen und die Umsatzbeibehaltungsquote erläutert, die jeweils wichtige betriebliche Kennzahlen für unser Unternehmen darstellen. Darüber hinaus wurden die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen veröffentlicht: nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis, nicht GAAP-konformer Nettogewinn, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Fakturierungen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung der jeweiligen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahl, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare GAAP-konforme Finanzkennzahl vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer Nicht-GAAP-Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung nicht GAAP-konformer Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht der Geschäftsleitung für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie die Geschäftsleitung. Wir stellen die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auch deshalb dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtszeiträumen konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum.

Jährliche wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionsumsätze beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Umsatzbeibehaltungsquote ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlichen wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis ist das Betriebsergebnis, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsbelastungen in Verbindung mit Betriebsleasing-Vermögenswerten mit Nutzungsrecht. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Nicht GAAP-konformer Nettogewinn ist der Nettogewinn, bereinigt um Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von einlösbaren Optionsscheinen, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsbelastungen in Verbindung mit Betriebsleasing-Vermögenswerten mit Nutzungsrecht. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt die Geschäftsleitung folgende Positionen aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Berichtszeiträume aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Prozesskosten und damit verbundene Versicherungs- und Berufungsrückforderungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, und nicht darauf, die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variieren die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Umstrukturierungskosten: Hierbei handelt es sich in erster Linie um Abfindungskosten in Verbindung mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.

EBITDA ist der Nettogewinn bereinigt um: Zinsaufwendungen, Ertragssteueraufwand und Abschreibungen.

Das bereinigte EBITDA wurde bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Umstrukturierungskosten, wie oben erläutert.

