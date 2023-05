DJ XETRA-SCHLUSS/DAX zum Wochenschluss mit dickem Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenschluss nach oben. Der DAX schloss 1,4 Prozent höher bei 15.961 Punkten und notiert damit knapp unter seinem Jahreshoch, was in der kommenden Woche nochmals getestet werden könnte. Adidas haussierten nach Zahlen um knapp 9 Prozent. Positiv ist zu werten, dass die Fed wie auch die Europäischen Zentralbank diese Woche die Leitzinsen um die erwarteten 25 Basispunkte anhoben. Der US-Arbeitsmarkt ist weiterhin recht stabil, was der Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag belegte und auch die Inflationsdaten erschreckten jüngst nicht negativ. Auch von den US-Regionalbanken kamen zum Wochenschluss Signale der Entspannung, damit scheinen die Investoren momentan gut leben zu können. Der Euro notiert nahe der Marke von 1,10 Dollar stabil während die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,29 Prozent zulegten.

Adidas nach Zahlen stark erholt

Im Blick bei Einzelwerten stand weiter die Berichtssaison. Gewinner Nummer eins im DAX waren Adidas nach Zahlen. Um den Wegfall der Yeezy-Produkte bereinigt hat Adidas laut der DZ Bank im Auftaktquartal ein Umsatzwachstum von rund 9 Prozent generiert. Der Kapitalmarkt zeigte sich erfreut, dass der Umsatz in China nur um 9 Prozent und damit weniger stark als befürchtet gesunken ist. Die Banken profitierten von der Entspannung im US-Bankensektor wie auch den steigenden Zinsen, Commerzbank legten um 5,1 und Deutsche Bank um 4,5 Prozent zu.

Zu den großen Gewinnern zählten zudem die Aktien der Chemieunternehmen, so legten Wacker Chemie um 9,1 Prozent zu, BASF um 3,6 und Covestro um 5,2 Prozent. Positiv wurde zum einen gesehen, dass sich laut einer Umfrage des Ifo-Instituts das Geschäftsklima in der chemischen Industrie im April aufgehellt hat. Zudem will das Bundeswirtschaftsministerium einen preisgünstigen Industriestrompreis einführen, der der energieintensiven Chemie helfen dürfte.

Daneben stand das überraschende Index-Revirement in der zweiten Reihe im Blick. Mit dem am Vorabend bekanntgewordenen Rauswurf aus MDAX und TecDAX zum kommenden Dienstag verloren Evotec um 0,6 Prozent. Evotec - das Unternehmen wurde jüngst von einer Cyberattacke heimgesucht - legte den testierten Abschluss nicht fristgerecht vor, worauf die Deutsche Börse nun entsprechend reagierte. Kontron (+4,2%) folgen für Evotec in den TecDAX, SMA Solar (+3,9%) in den MDAX und Süss Micro (+1,2%) diesen in den SDAX.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.961,02 +1,4% +14,63% DAX-Future 16.035,00 +1,3% +13,93% XDAX 15.952,47 +1,3% +15,02% MDAX 27.619,30 +1,1% +9,96% TecDAX 3.280,42 +0,2% +12,30% SDAX 13.806,33 +1,0% +15,77% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,91 -86 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 30 10 0 3.705,8 72,2 85,3 MDAX 36 13 1 568,3 34,1 45,8 TecDAX 19 11 0 675,3 20,0 24,7 SDAX 55 14 1 170,3 8,9 8,0 ===

May 05, 2023 11:52 ET (15:52 GMT)

