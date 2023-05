Vaduz (ots) -Von Mittwoch, 10. Mai, bis Samstag, 13. Mai 2022, findet in Vaduz unter der Leitung von Kurskommandant Gerold Kind, Gamprin, der Fachkurs "Atemschutz" für Feuerwehrleute statt. Die 21 Teilnehmer (davon 5 Frauen) aus den Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren lernen dabei die Grundkenntnisse im Atemschutz kennen.In realitätsnahen Übungen, welche grösstenteils auf der Übungsanlage des Amtes für Bevölkerungsschutz stattfinden, erlernen die Teilnehmer das Handwerk im Lösch- und Rettungsdienst unter erschwerten Bedingungen wie Hitze, Rauch und Dunkelheit. Sie werden so auf ihre zukünftigen Aufgaben an vorderster Front vorbereitet. Ausserdem gehören Kenntnisse in Wartungs- und Retablierungsarbeiten an den Geräten zum Stoff des Kurses. Am Samstagvormittag können die Teilnehmer das Gelernte an einer grossen Abschlussübung zeigen.Die theoretischen Lektionen und alle Arbeiten an den Geräten finden im Feuerwehrdepot Vaduz statt.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzGerold Kind, KurskommandantT +41 79 388 12 60gerold.kind@ffg.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100906290