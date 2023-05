MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Rational nach Zahlen zum ersten Quartal von "Add" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 590 auf 635 Euro angehoben. Analyst Peter Rothenaicher wertete diese in einer am Freitag vorliegenden Studie als stark und die mittelfristigen Aussichten als günstig. Nach den hohen Kursgewinnen der Aktien seit September 2022 seien diese nun allerdings hoch bewertet, nicht zuletzt angesichts der gestiegenen Zinsen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / 14:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007010803

RATIONAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de