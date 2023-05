DORTMUND (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Adesso hält trotz eines schwachen ersten Quartals an den Prognosen für das Gesamtjahr fest. Trotz der hinter den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung verbleibe der Ausblick auf das übrige Geschäftsjahr positiv, teilte das SDax -Unternehmen am Freitagabend in Dortmund mit. Es sei mit einer sich normalisierenden Krankheitsquote sowie mit einer anziehenden Auslastung zu rechnen. Der Auftragsbestand liege auf Rekordniveau. Auf dieser Basis werde die ursprüngliche Prognose für 2023 von über einer Milliarde Euro Umsatz bei einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 100 bis 110 Millionen Euro bestätigt.

Nach vorläufigen Zahlen legte der Umsatz im ersten Quartal um 32 Prozent auf 276,2 Millionen Euro zu. Der im Januar entdeckte Cyber-Angriff auf die IT wirkte sich nicht nennenswert aus, hieß es weiter. Den Personalaufbau beschleunigte die Gesellschaft kräftig. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank im Vergleich zu dem durch höhere Lizenzverkäufe und sonstigen betrieblichen Erträgen begünstigten Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 17,9 Millionen Euro. Der deutlich höhere Personalaufwand belastete dabei. Das Ergebnis des Konzerns sackte auf 2,0 Millionen Euro ab. Ein Jahr zuvor hatte Adesso noch 12,5 Millionen verdient.

In einer ersten Reaktion sackte der Aktienkurs von Adesso auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft ab. Die vollständige Quartalsmitteilung soll am 15. Mai veröffentlicht werden./jha/he