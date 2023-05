Luxus geht immer! Das zeigt sich aktuell auch am Aktienmarkt. Werte aus der Luxusbranche wie LVMH, Richemont oder Kering sind en vogue. Da will auch der Börsenpunk nicht an der Seitenlinie stehen und hat sich deswegen einen Neuzugang für das 80-Prozent-Depot rausgepickt: Moncler.Ursprünglich als Ausrüster für Alpinisten gestartet, ist Moncler mittlerweile zum Outdoor-Luxuskonzern mutiert - mit einer tollen Performance der Aktie.Des Weiteren geht es in der aktuellen Sendung um die Frage, warum Warren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...