Baden-Baden (ots) -Veranstaltung vom 5. bis 7. Mai / mit Suchtpotenzial, Atze Schröder, Olaf Schubert, Zeus und Wirbitzky u. a.SWR3 Comedy-Chef Andreas Müller eröffnete am heutigen Freitag, 5. Mai 2023, das "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim: "Wir freuen uns wieder auf viele tolle Shows: auf große Stars, die besten Newcomer der Szene und natürlich auf unser grandioses Publikum in der Pfalz."14 Comedy-Shows von Kabarett bis Musik-ComedyInsgesamt wird es in diesem Jahr sechs Open-Air-Shows im Kurpark Ost sowie fünf Shows im Kurhaus und drei im Dürkheimer Haus geben. Am heutigen Freitag treten Tim Poschmann, Eva Karl Faltermeier und Lars Reichow auf. Der Festival-Samstag bietet Shows mit Mirja Boes & die Honkey Donkeys, Herr Schröder, Atze Schröder und Suchtpotenzial. Am Sonntag stehen die SWR3 Morningshow-Moderatoren Zeus und Wirbitzky, Miss Allie, Olaf Schubert und Martin Frank auf den Bühnen. Darüber hinaus finden an allen Festivaltagen "SWR3 New Comedy"-Shows im Dürkheimer Haus statt."SWR3 Comedy Festival" im Livestream und im Radio live erlebenTickets für das "SWR3 Comedy Festival" gibt es unter www.SWR3service.de. Restkarten sind an der Tageskasse auf dem Schlossplatz und der Abendkasse vor dem Kurpark Ost erhältlich. Die Auftritte der Comedians können außerdem im Livestream auf www.SWR3.de verfolgt werden. Im Radio sendet SWR3 während des gesamten Festivals Interviews und Reportagen live aus Bad Dürkheim. Im SWR Fernsehen gibt es vom 6. bis 27. Juni 2023 jeweils dienstags ab 23 Uhr die Highlights aus den Shows zu sehen. Weitere Sendetermine gibt es in ONE.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/swr3-comedy-festival-2023-in-bad-duerkheim-startetFotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5502525