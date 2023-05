In der laufenden Berichtssaison gab sich auch Volkswagen mittlerweile die Ehre und die Ergebnisse im vergangenen Quartal fielen tatsächlich alles andere als schlecht aus. Den Wolfsburgern ist es gelungen, bei den wichtigsten Eckdaten zuzulegen und ein ordentliches Wachstum zu erzielen. An der Börse blieb eine Kursparty aber aus, was vor allem am Blick nach vorn liegen dürfte.Anzeige:Das operative Ergebnis konnte Volkswagen (DE0007664039) um respektable 35 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro steigern, was in erster Linie auf die Absatzerholung in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...