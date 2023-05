NEW YORK (dpa-AFX) - Ein überraschend starker US-Arbeitsmarkt im April und eine gute Quartalsbilanz von Apple haben den US-Börsen am Freitag zu einer Erholung verholfen. Nach vier verlustreichen Börsentagen im Mai in Folge ging es im frühen Handel mit dem Leitindex Dow Jones Industrial um 1,32 Prozent auf 33 566,10 Punkte nach oben. Damit fiele die Bilanz der ersten Maiwoche mit einem Minus von 1,6 Prozent gleichwohl enttäuschend aus. Der Mai gilt erfahrungsgemäß als schwacher Börsenmonat.

Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 1,64 Prozent auf 4127,84 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg sogar um 1,94 Prozent auf 13 234,86 Punkte. Hier halfen nicht zuletzt die hohen Kursgewinne des Schwergewichts Apple.

In den USA hat sich die Beschäftigung im April deutlich stärker ausgeweitet als erwartet. Zugleich ging die Arbeitslosenquote stärker zurück als angenommen und die Stundenlöhne stiegen stärker als von Volkswirten prognostiziert.

"Unglaublich, welch guten Lauf der Arbeitsmarkt hat", lautete ein erstes Fazit des Ökonomen Thomas Gitzel von der VP Bank. Allerdings könne die US-Notenbank Fed in ein Dilemma geraten: Bleibe der Arbeitsmarkt stark, dann könne die Notenbank nicht so einfach die Zinsen senken. "An den Börsen liebäugelt man bereits mit einem schon bald wieder niedrigeren Zinsniveau", so der Experte.

Die Aktien des Technologiekonzerns Apple stiegen um fast fünf Prozent auf den höchsten Stand seit August 2022. Das Unternehmen punktete im ersten Quartal vor allem mit seinem weiterhin wichtigsten Produkt iPhone und stemmte sich damit gegen die Flaute im Smartphone-Markt. Das sorgte an den US-Börsen insgesamt für eine gehobene Stimmung. Zudem hob Apple die Dividende an und stellte weitere Aktienrückkäufe für 90 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Aktien von Microchip Technology fielen dagegen um 1,5 Prozent. Mit Blick auf die Quartalszahlen des Halbleiterherstellers machten Analysten Risiken hinsichtlich hoher Lagerbestände und der Nachfrage aus.

Die Aktien des Fahrdienstanbieters Lyft brachen um mehr als 20 Prozent ein. Mit Blick auf die Quartalszahlen des Kontrahenten von Uber sprach die Barclays Bank von nicht wettbewerbsfähigen Preisen. Erst nach 2023 könne sich die Lage bessern.

Die am Vortag abgestürzten Aktienkurse einiger US-Regionalbanken erholten sich teils kräftig. So schossen Western Alliance sogar um 87 Prozent. Die Aktien von First Horizon blieben mit plus 4,5 Prozent deutlich zurück. Anleger waren am Donnerstag durch Berichte zu Verkaufsüberlegungen und möglichen Kapitalerhöhungen von Western Alliance und Pacwest geschockt geworden. First Horizon hatte eine Fusion mit der kanadischen TD Bank abgesagt./bek/he

US0378331005, US3205171057, US5950171042, US9576381092, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, US6952631033, 2455711, US55087P1049, US90353T1007