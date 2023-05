Freiburg (ots) -



Es gibt Vorschläge, die führen zur Frage: Warum erst jetzt? Kultusministerin Theresa Schopper ist Erfolg zu wünschen, in Kindergärten Sprachtests für alle Vierjährige einzuführen. Das wäre in erster Linie zum Wohle jener Kinder, die in ihrer Sprachentwicklung zurückhängen, denen vor der Einschulung Förderung gut täte. Davon gibt es sicher viele, nicht nur in Familien mit Migrationsgeschichte. (...) Das Ausmaß der Defizite früh erfassen, gegensteuern - richtig so! Das ist nötig im Land der Privatschulen, in dem gern die Ungleichheit von Vermögen und Einkommen skandalisiert, aber selten hierüber gesprochen wird: Dass es Kinder gibt, die alle Chancen haben, und andere, die keine kriegen. https://www.mehr.bz/khs126m



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5502550

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de