DJ INDEXÄNDERUNG/Vantage Towers werden aus MDAX und TecDAX genommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Vantage Towers müssen den MDAX und den TecDAX verlassen. Dies teilte der Index-Betreiber der deutschen Börse, Qontigo, am Freitagabend mit. Die Änderungen ergeben sich aufgrund der Verletzung von Basiskriterien, in diesem Fall des Listings im Regulierten Markt der FWB.

Dafür steigen die Aktien von Hochtief vom SDAX in den MDAX auf. Den Platz im SDAX nehmen die Aktien von Vossloh ein. In den TecDAX kommen die Papiere von Atoss Software. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 10. Mai in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + MDAX NEUAUFNAHME - Hochtief HERAUSNAHME - Vantage Towers + TecDAX NEUAUFNAHME - Atoss Software HERAUSNAHME - Vantage Towers + SDAX NEUAUFNAHME - Vossloh HERAUSNAHME - Hochtief ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2023 16:31 ET (20:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.