London (ots/PRNewswire) -Die von Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) durchgeführte Analyse der globalen Exchange Traded Products (ETPs) mit digitalen Währungen als Basiswerte ergab, dass das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) um 66 % gestiegen ist, was einem Wertzuwachs von 29 % gegenüber dem breiteren Markt für digitale Vermögenswerte entspricht, der in den vier Monaten dieses Kalenderjahres um 51 % gewachsen ist.Im bisherigen Jahresverlauf stiegen die verwalteten Vermögen von 19,9 Mrd. USD auf 32,6 Mrd. USD, während der Marktwert der digitalen Anlagen von 796 Mrd. USD auf 1,2 Billionen USD anstieg. Allein im April sank das Gesamtvolumen um 2 % von 33,3 Mrd. USD auf 32,6 Mrd. USD, während der Gesamtwert der Kryptowährungen mit rund 1,2 Billionen USD stabil blieb."Die steigenden Zahlen zu den verwalteten Vermögen zeigen, dass die Anleger in diesem Jahr ein gesundes Interesse an Wertpapieren haben, die mit digitalen Vermögenswerten unterlegt sind," sagte Fineqia-CEO Bundeep Singh Rangar. "Sie hatten im April die Möglichkeit, ihre Positionen im Vorfeld der Zinsentscheidung der Fed am 3. Mai zu überprüfen."Der Preis von Bitcoin (BTC) erreichte am 30. April 29.200 $, ein Anstieg von 2,5% gegenüber 28.500 $ am 31. März. Im gleichen Zeitraum sank das verwaltete Vermögen von ETPs, die BTC halten, um 2 % von 23,2 Mrd. USD auf 22,6 Mrd. USD. Der Preis von Ethereum (ETH) stieg von etwa 1.825 $ auf 1.910 $, was einem Wertzuwachs von 4,7 % im April entspricht. Das verwaltete Vermögen von auf Ethereum (ETH) lautenden börsengehandelten Produkten sank am 30. April um 1,7 % auf 7,5 Mrd. USD, verglichen mit 7,6 Mrd. USD.ETPs, die alternative Münzen repräsentieren, gingen um 3,2 % zurück, während ETPs mit einem Korb von Kryptowährungen im April einen Zuwachs von 1,3 % beim verwalteten Vermögen verzeichneten.Die Daten zeigen im Jahresvergleich einen Rückgang des gesamten Krypto-Marktwerts um 30 % im Vergleich zu den 1,7 Billionen Dollar am 30. April letzten Jahres.ETPs umfassen Exchange Traded Funds (ETFs) und Exchange Traded Notes (ETNs). Die Analyse von Fineqia wird aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Grayscale Investment LLC und VanEck Associates Corp. zusammengestellt. Die Research-Abteilung von Fineqia verfolgt 155 mit digitalen Vermögenswerten unterlegte ETPs und bietet regelmäßige Einblicke in den Markt.Alle Preisangaben sind in USD angegeben, und alle Kryptowährungspreise stammen von CoinMarketCap.Informationen zu Fineqia International Inc.Fineqia (www.fineqia.com) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das gezielt in Technologieunternehmen im Früh- und Wachstumsstadium investiert, die Teil der nächsten Generation des Internets sein werden. Außerdem bietet es eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Emission von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Fineqia ist ein in Kanada börsennotiertes Unternehmen (CSE: FNQ) mit Niederlassungen in Vancouver und London. Zu seinem Investitionsportfolio gehören Unternehmen, die in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs und Fintech führend sind.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENEinige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (wie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert) enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über potenzielle Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "fortsetzen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "planen" oder "projizieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Abwandlungen dieser Worte oder einer vergleichbaren Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, ohne Einschränkung, das Scheitern der Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens aufgeführt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.