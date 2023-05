Aktien Wochenrückblick - insgesamt widersprüchliche Signale: Guten Quartalsergebnissen standen wieder neuen Ängsten "um den amerikanischen Regionalbankenmarkt" gegenüber. Nachdem JP Morgan letztes Wochenende die First Republic Bank übernommen hatte, kamen wieder neue "Wackelkandidaten" in den Fokus der Spekulanten. Krise scheint noch lange nicht vorbei. Und das Risiko einer sich daraus entwickelnden Bankenkrise wird zumindest von einigen gesehen. Zumindest kein ausufernder Optimismus am Markt - und die Zinspolitik und Aussagen der FED wirkten ebenfalls dämpfend auf den Markt. Und so könnten die ...

