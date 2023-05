Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) ist nicht nur eine Möglichkeit, sich am weltweit größten Chemiekonzern zu beteiligen. Man erwirbt mit ihr zugleich auch die Chancen auf weiteres Wachstum. Blick man in die Vergangenheit, so war es in den letzten 30 Jahren durchaus möglich, eine angemessene Wertsteigerung durch Dividenden und Kursanstiege zu generieren. Anfang der 90er-Jahre lag der bereinigte Aktienkurs der BASF-Aktie beispielsweise bei rund 5 Euro. Heute (Stand: 4.5.23) muss man mit 45,87 Euro fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...