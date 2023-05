Der beste Weg zu einer auskömmlichen, wenn nicht gar reichen Rente führt über … ja, was eigentlich? Über eine Rentenversicherung, in die alle einzahlen, sagen die Einen. Über ein prall gefülltes Aktien-Portfolio, sagen die Anderen. Nach der ETF-Welle der vergangenen Jahre sollte das Thema Aktie endlich auch im Mittelstand angekommen sein. Denn so ist das Aktien-Sparen kinderleicht. Und tatsächlich ist die Aktionärsquote in Deutschland auf einem guten Weg. 12,9 Millionen Menschen waren hierzulande ...

Den vollständigen Artikel lesen ...