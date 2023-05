Und weiter geht die Fahrt: Alphabet will seine autonomen Taxt-Dienste unter der Flagge von Waymo in San Francisco und Phoenix ausbauen. Neue Städte kommen in Phoenix hinzu, neue Stadtteile in San Francisco. Insgesamt wird Waymo damit eigenen Angaben zufolge in der Region auf 180 Quadratmeilen operieren. Dies sei "das größte vollautonome Servicegebiet der Welt".Bislang ist das alles aber noch eine Art Testphase. Jedenfalls wartet Waymo immer noch auf die Genehmigung, um künftig auch kostenpflichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...