DJ Ratingagentur Scope prüft USA auf Abstufung

FRANKFURT (Dow Jones)--Den USA droht eine Abstufung durch die Ratingagentur Scope. Wie Scope mitteilte, hat sie eine Prüfung des Langfristratings der Note AA im Hinblick auf eine Abstufung eingeleitet. Zur Begründung verwies die Agentur auf die drohende Schuldenkrise.

Die Überprüfung auf eine Abstufung reflektiere das erhöhte Risiko im Zusammenhang mit dem "Missbrauch" des Schuldendeckel-Instruments angesichts der steigenden politischen Polarisierung, der "geteilten Regierung" seit den Kongresswahlen im November 2022 und den erhöhten Defiziten auf Bundesebene in den kommenden Jahren, so Scope. Sich wiederholende Schuldendeckel-Krisen hätten zu Schwierigkeiten bei der Rückzahlung von Schulden geführt und seien abhängig gewesen von Maßnahmen des Kongresses in letzter Minute.

May 06, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)

