WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat Zweifel an seiner Eignung für das höchste Amt des Staates aufgrund seines Alters zurückgewiesen. "Ich habe verdammt viel Weisheit erlangt. Ich weiß mehr als die große Mehrheit der Menschen", sagte der 80-Jährige in einem Interview des Fernsehsenders MSNBC, das am Freitagabend (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. "Ich habe mehr Erfahrung als jeder andere, der jemals für dieses Amt kandidiert hat. Und ich denke, ich habe bewiesen, dass ich sowohl ehrenhaft als auch effektiv bin."

Biden war 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen. Ende April hatte der Demokrat angekündigt, er wolle bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten. Bei der Wahl in anderthalb Jahren wird Biden 81 Jahre alt sein, am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86. Das Alter des Präsidenten und seine mögliche Eignung als erneuter Präsidentschaftsbewerber sorgen seit längerem für Debatten./jac/DP/mis