Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/56: Darf ein Fonds KlimakleberInnen unterstützen und muss die FMA so hoch strafen?Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/56 geht es um ein Marktcomeback am Freitag, dazu um die Frage, ob ein Fonds Klimakleber unterstützen darf, indem man die Strafen übernimmt oder sollte man dafür lieber eigenes Geld und nicht Fondsvermögen nehmen? Weiters gibt Zahlen von RBI, News zu A1 Telekom Austria, Kontron, VIG und FMA, Research zu Wolftank, Andritz, Strabag, RBI, ...

