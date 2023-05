Wochenausblick - Berichtssaison setzt sich fort

Werbung







Nach der verkürzten Börsenwoche geht es diese Woche wieder regulär und in vollem Umfang weiter mit den Geschäftsberichten, meist für das erste Quartal 2023. Interessante Unternehmen, sowohl aus dem Euro-Raum, als auch international lassen Anlegerinnen und Anleger einen Blick auf die Zahlen werfen - mehr Details im folgenden Wochenüberblick.



Montag



Mit wenigen, aber durchaus wichtigsten Quartalszahlen von PayPal, Biontech und der Deutsche Wohnen AG starten wir in die Woche. Aus Japan erhalten die Anleger das Sitzungsprotokoll der Bank of Japan zur Geldpolitik. Im Zuge der Krönung von König Charles III. bleiben die Börsen in Großbritannien geschlossen. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Infobox auf unserer Homepage, wo wir Ihnen Informationen zu den Auswirkungen auf Derivate mit Basiswerten aus dem Vereinten Königreich bereitstellen.









Dienstag



Am Dienstag dürfen Anlegerinnen und Anleger viel Lesestoff für das Frühstück erwarten. Evonik, Fresenius Medical Care, sowie die Fresenius SE & Co. KGaA, die Norma Group, HOCHTIEF und ElrichKlinger veröffentlichen zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr die Quartalszahlen für Q1 2023. Im weiteren Tagesverlauf werden Hugo Boss und die Lufthansa Ihre Hauptversammlungen abhalten.



Weiterhin werden die chinesische Handelsbilanz für April 2023 und die französische Handelsbilanz für März 2023 veröffentlicht.









Mittwoch



Eine Flut von Quartalszahlen deutscher Unternehmen erreicht uns zur Wochenmitte. Neben Lanxess, E.on und Continental sind auch die Daten aus dem Telekommunikationssektor mit Telefonica Deutschland und United Internet auf der Tagesordnung. Der angeschlagene Touristikkonzern TUI veröffentlicht die Halbjahreszahlen. Volkswagen und K+S empfangen Ihre Aktionärinnen und Aktionäre zur Hauptversammlung, während Walt Disney die Zahlen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres liefert. Der größte Automobilhersteller der Welt, Toyota, veröffentlicht die Jahreszahlen.



Das Statistische Bundesamt veröffentlicht zudem die deutschen Inflationsdaten, genauer den harmonisierten Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis, sowie die endgültigen Inflationsdaten für April 2023. Ebenfalls werden die Märkte am Mittwoch die Verbraucherpreise für USA erwarten.









Donnerstag



Auch am Donnerstag setzt sich der Berichtsmarathon weiter fort. Deutsche Börsen-Größen wie Merck, die Deutsche Telekom, Knorr-Bremse, Bayer und die Hannoverische Rückversicherung melden die Geschäftsergebnisse für das erste Quartal in 2023. Ebenso das Hamburger Transportunternehmen Hapag-Lloyd, das zuletzt mit einer Rekorddividende für starke Kursbewegungen sorgte. Die Hauptversammlungen von SAP, MTU Aero Engines, BMW und Renault finden ebenfalls am kommenden Donnerstag statt.



Aus den USA erwarten uns gegen 14:30 die Erzeugerpreise für April 2023. Diese und zusätzlich die Verbraucherpreisepreise für April 2023 erreichen uns bereits gegen 03:30 morgens für die Chinesische Volksrepublik. Die "frisch gekrönten" Briten veröffentlichen am Donnerstag verschiedenste konjunkturelle Daten. Darunter das BIP für Q1 2023, die Staatsausgaben des gleichen Zeitraums und die Handelsbilanz für März 2023. Zudem wird die Bank of England den Zinsentscheid bekannt geben.







Freitag



Wie der Wochenauftakt gestaltet sich der Wochenausklang weniger spektakulär. Die Allianz und Nordex veröffentlichen die Ergebnisse des ersten Quartals 2023, die Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport teilt die Verkehrsdaten von April 2023 mit. Der Wirtschaftsindikator des Verbrauchervertrauen aus den USA, sowie diverse Ratingergebnisse von den bekannten amerikanischen Ratingagenturen S&P, Fitch, sowie Moody's für mehrere Länder der Eurozone schließen die Börsenwoche ab.







Quelle: HSBC





