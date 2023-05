DWK Life Sciences ("DWK"), ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Laborglaswaren, Kunststoffprodukten und Primärverpackungslösungen, hat die Übernahme des US-Unternehmens Assem-Pak Aluseal ("Assem-Pak") mit Sitz in Vineland, New Jersey, abgeschlossen. Assem-Pak, wurde vor 23 Jahren gegründet und beschäftigt derzeit 110 Mitarbeiter an seinem Standort in New Jersey. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von hochwertigen Gummistopfen und Aluminiumdichtungen sowie auf hochwertige Dienstleistungen wie Waschen, Reinigen, Zusammenbau und Konfektionierung von Primärverpackungen für den Life-Science-Markt spezialisiert.

Mit dieser Übernahme erweitert DWK sein Angebot an anpassbaren Verpackungslösungen für die Life-Science-Branche und ist damit in der Lage, Kunden bei jedem kritischen Schritt ihres Entwicklungsprozesses zu unterstützen. Außerdem stärkt Assem-Pak DWKs Wertversprechen, gebündelte Lösungen anzubieten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre komplexen Lieferketten zu konsolidieren und zu vereinfachen.

Die jüngsten Investitionen von DWK in die Werke in Rockwood (USA) und Holzminden (Deutschland) sorgen für den Ausbau der Glasfläschchen-Produktionskapazitäten von DWK in den USA und Europa. Mit der Übernahme von Assem-Pak setzt DWK seinen Expansionsplan fort, dessen Ziel es ist, seine Präsenz auf dem Markt für Life Science-Verpackungslösungen weiter zu stärken.

"Ich freue mich sehr, dass Assem-Pak sich der DWK-Familie angeschlossen hat und damit unsere Vision, ein führender Anbieter von Verpackungslösungen zu sein, unterstützt. Assem-Pak verfügt über eine Kombination aus Fertigungs-Know-how und Serviceangeboten, die unser bereits umfangreiches globales Produktions- und Service-Angebot optimal ergänzt. Dank dieser Übernahme kann DWK von der steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Lösungen für die komplexen Anforderungen der Life-Science-Branche profitieren", so Armin Reiche, CEO von DWK Life Sciences.

Jeff Schempp, CEO von DWK Life Sciences LLC (North America) ergänzte: "Die Verbindung von Assem-Paks Fertigungskapazitäten im Bereich Gummistopfen und Aluminiumdichtungen mit dem globalen Marktzugang von DWK macht den Zusammenschluss zu einer perfekten Ergänzung für beide Unternehmen. Wir freuen uns, ein hervorragendes Team für die DWK-Gruppe gewonnen zu haben, das uns beim Erreichen unserer Ziele in den kommenden Jahren unterstützen wird."

Über DWK Life Sciences

DWK Life Sciences ist der weltweit führende Hersteller und Anbieter von Präzisionslaborgeräten sowie von Primärverpackungslösungen für die Life-Science-Forschung, die angewandten Wissenschaften, die Diagnostik und den pharmazeutischen Markt.

Mit über 35.000 Produkten umfasst das Angebot des Unternehmens das umfangreichste Sortiment an Premium-Laborglaswaren sowie ein ergänzendes Portfolio an Kunststoffprodukten. Sie werden an 12 Standorten weltweit produziert und unter den bekannten Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® vermarktet.

Weltweit arbeiten 1.900 Mitarbeiter an der Entwicklung und Bereitstellung von hervorragenden Produkten und Dienstleistungen, um die höchsten Erwartungen von Kunden in Labors und Produktionsumgebungen auf der ganzen Welt zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.DWK.com.

DWK ist ein Portfoliounternehmen von One Equity Partners.

Über One Equity Partners

One Equity Partners ("OEP") ist eine mittelständische Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die Bereiche Industrie, Gesundheitswesen und Technologie in Nordamerika und Europa konzentriert. Das Unternehmen ist bestrebt, durch die Identifizierung und Durchführung von transformativen Unternehmenszusammenschlüssen marktführende Unternehmen aufzubauen. OEP ist ein vertrauenswürdiger Partner mit einem differenzierten Investitionsprozess, einem breit gefächerten und erfahrenen Team und einer etablierten Erfolgsbilanz, die langfristige Werte für seine Partner schafft. Seit 2001 hat das Unternehmen weltweit mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen. OEP wurde 2001 gegründet und 2015 von J.P. Morgan ausgegliedert. Das Unternehmen hat Büros in New York, Chicago, Frankfurt und Amsterdam. Weitere Informationen unter finden Sie unter www.oneequity.com.

