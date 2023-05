DJ Volkswagen will fast den ganzen Cariad-Vorstand entlassen - Berichte

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will Berichten zufolge fast den gesamten Vorstand der mit Problemen behafteten Software-Tochter Cariad entlassen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters und das Portal Business Insider berichten, will der Cariad-Aufsichtsrat die Entlassung kommende Woche nach der Hauptversammlung von Volkswagen beschließen. Lediglich die Zukunft von Personalvorstand Rainer Zugehör sei noch ungewiss.

"Wir analysieren aktuell die Situation der Cariad und der Projekte sehr genau", sagte ein Volkswagen-Sprecher auf Anfrage von Dow Jones Newswires. "In diesem Zuge haben wir bereits Entscheidungen getroffen und z.B. die Softwarearchitekturen zeitlich geordnet. Mögliche Beschlüsse zu personellen Änderungen wurden nicht gefasst."

"Wir haben immer betont, dass wir an der Cariad festhalten", fügte der Sprecher hinzu. "Für den Volkswagen Konzern ist und bleibt der Ausbau unserer Software Kompetenz eine wichtige Komponente für die Attraktivität unserer Produkte. Richtig ist: die Cariad ist Teil unseres 10-Punkte-Plans."

Laut Reuters tagt der Cariad-Aufsichtsrat am Donnerstag. Am Mittwoch findet die die Hauptversammlung von Volkswagen in Berlin statt, zuvor tagt am Dienstag der Konzern-Aufsichtsrat. Volkswagen hat seit geraumer Zeit mit Verzögerungen in der Softwareentwicklung zu kämpfen.

