Starkes Ökodesign und nachhaltige Innovationen überzeugen die Jury

DÜSSELDORF, Deutschland, May 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Eco Fit Paper Lid der Seda International Packaging Group hat zum dritten Mal einen renommierten Preis gewonnen und wurde in der Kategorie Getränke als WorldStar 2023 Winner für seine Nachhaltigkeit und sein innovatives Design ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde heute im Rahmen einer Zeremonie auf der deutschen Verpackungsmesse Interpack in Düsseldorf offiziell verliehen.



Die Jury war vor allem davon beeindruckt, wie der Eco Fit-Deckel konzipiert wurde, um ein komplettes Spektrum von Anforderungen anzusprechen - von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft bis hin zu Verbrauchersicherheit und Bequemlichkeit in einem breiten Spektrum von Anwendungsszenarien, von der Verwendung im Schnell-Restaurant bis hin zu Take-Away und Home-Delivery.

Zu den umfangreichen Merkmalen und Optionen gehört, dass der Deckel vollständig aus PEFCTM-zertifizierten Fasern hergestellt wird, und es ihn in recyclebarer wie auch kompostierbarer Version gibt.

Kunden, die sich für den Eco Fit Paper Lid entscheiden, sparen im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen aus Polystyrol über 400 Tonnen Kunststoff pro 100 Millionen Kaffeedeckel ein. Und während Polystyrol nicht recycelbar ist, kann Eco Fit zusammen mit dem Becher im Papierstrom recycelt werden.

Der Eco Fit Paper Lid ist auch nachhaltiger als andere Lösungen auf Faserbasis, da für seine Herstellung deutlich weniger Wasser und Strom benötigt wird als beispielsweise bei Deckeln aus Moulded Fibre, die zusätzlich 30 MWh und 14.000 Liter Wasser pro Million Deckel verbrauchen.

Genauso wichtig ist jedoch, dass der Eco Fit Papierdeckel nicht nur eine hervorragende Umweltbilanz aufweist, sondern auch ein durchweg positives Kundenerlebnis mit allen 5 Sinnen bietet. Haptik mit seinem auslaufsicheren Design. Hören, aufgrund seines Schliessens mit vernehmbarem "Klick". Sehen, durch die volle Bedruckbarkeit für Branding und Kommunikation sowie Geruch und Geschmack, da der Deckel den Duft nd Geschmack des Getränkes nicht beeinträchtigt.

Seda Internationale Verpackungsgruppe

Seda ist ein führender, weltweit tätiger Verpackungskonzern für die Lebensmittel- und Gastronomiebranche mit Produktionsstätten in Italien, Deutschland, Großbritannien, Portugal und Nordamerika. Innovation und Nachhaltigkeit sind die Triebfedern für das Wachstum und die Entwicklung von Seda, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Zukunft der Verpackung für eine bessere Welt zu gestalten. Seda arbeitet mit führenden Lebensmittel- und Food-Service-Unternehmen weltweit zusammen und entwickelt und produziert innovative Papierverpackungslösungen, die eine einzigartige Verbindung zwischen Marken und ihren Verbrauchern schaffen.

