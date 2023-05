Mut oder Größenwahn? Das Giganten-Projekt Neom soll Saudi-Arabien in eine Zukunft abseits des Ölhandels führen. Die hohen moralischen Kosten nimmt das Land dafür bereitwillig in Kauf. Der offizielle Onlineauftritt ist so ambitioniert wie das Projekt selbst: Zahlreiche bunte Bilder paradiesischer Inseln und futuristischer Komplexe, stylische Grafiken und schick inszenierte Teaser-Videos, Massen gut klingender Buzzwords und haufenweise Buttons zum Klicken, der Informationsgehalt so la la - so präsentiert sich das Großvorhaben Neom im ...

