München (ots) -Ganz Dresden träumt vom Aufstieg: 3:1 siegt Dynamo im Duell gegen den direkten Konkurrenten Wehen-Wiesbaden. "Bestes Saisonspiel", lobte Trainer Markus Anfang: "Das Spiel so zu gewinnen, mit der Leidenschaft, mit dieser Moral, mit den Fans. Ja, es ist schon unfassbar." Niklas Hauptmann erzielte mit dem wichtigen 2:1 auch sein erstes Tor in der 3. Liga - ein Torschmerz, er bekam direkt einen Krampf beim Torschuss: "Supergeil, das 1. Tor und dann konnte ich nicht mal jubeln, weil ich nur Schmerzen hatte." Krise rechtzeitig beendet: Spitzenreiter Elversberg siegt 5:2 nach einer abenteuerlichen 1. Halbzeit, in der sie den 0:2-Rückstand gegen den Letzten Bayreuth noch in ein 4:2 umwandelten. Mit nunmehr 70 Punkten bei noch 3 Spieltagen ist der Aufstieg nächste Woche in Freiburg möglich. Trainer Horst Steffen: "Es war schon bemerkenswert, dass wir die Nackenschläge weggesteckt haben." Dagegen ist für Mannheim der Aufstieg nach dem 1:3 in Zwickau durch, findet ein "mega enttäuschter" Christian Neidhart: "Wenn du beim Tabellenletzten verlierst und nur noch 3 Spiele hast, dann musst du dir über nichts mehr Gedanken machen, was da oben passiert." Packend bleibt es im Abstiegskampf, weil neben Zwickau auch Meppen mit 2:0 gegen Essen gewinnt. Trainer Ernst Middendorp lobte die aktuell mentale Stärke seines Teams, ärgerte sich aber über eine Aussage von RWE-Spieler Isaiah Young: "Das ist menschliches Versagen von Herrn Young, uns alles Gute in der Regionalliga zu wünschen." Meppen hat mit 5 Punkten Abstand zum rettenden 16. Platz, aktuell von Halle nach dem 1:0 gegen Ingolstadt besetzt, noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Spieltages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen geht es direkt weiter in der 3. Liga unter anderem mit der Partie des abstiegsbedrohten VfB Oldenburg gegen den aufstiegsambitionierten 1. FC Saarbrücken - ab 12.45 Uhr live bei MagentaSport.SG Dynamo Dresden - SV Wehen Wiesbaden 3:1Dresden rutscht durch den Sieg vor Wiesbaden: 63 Punkte, direkter Aufstiegsplatz - hochverdient und die Zuschauer sind aus dem Häuschen. "Ich glaube, das war schon eines der besten Spiele, die wir abgeliefert haben", gab Dresdens Trainer Markus Anfang hochzufrieden zu Protokoll: "Wir haben ja gesagt, wir wollen besser werden. In der Hinrunde in Wiesbaden war es ein ähnliches ausgeglichenes Spiel. Jetzt waren wir die bessere Mannschaft. Die entscheidenden Momente sorgen halt dafür, ob du gewinnst oder ob du nicht gewinnt. Weil wir sie aber auch erzwungen haben.Dynamo ist auf einem Aufstiegsplatz, über mehr will Anfang gar nicht reden: "Wir haben uns belohnt mit dem Sieg und alles andere, was danach kommt, da machen uns jetzt erst mal keine Gedanken. Das Spiel so zu gewinnen, mit der Leidenschaft, mit dieser Moral, mit den Fans. Ja, es ist schon unfassbar....Ja, also wir gucken jetzt erst auf das nächste Spiel, weil da gibt es nur 3 Punkte. Und darauf konzentrieren wir uns. Und wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Logischerweise."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YTQ1eUcxWnNKd3JrV1NUSFQ4K0dSd0syTEtKVHcyT0xVUk5wWW1adGZIQT0=Dresdens Niklas Hauptmann traf zum wichtigen 2:1, sein 1. Treffer in der 3.Liga: "Es ging darum, Wehen-Wiesbaden zu überholen. Ganz einfach. Und jetzt haben wir noch 3 Spiele und die Marschroute ist ganz klar, dass wir die natürlich auch noch gewinnen wollen, versteht sich von selbst. Dass es aber kein Stück einfacher wird als heute, ist auch klar.Bei seinem Treffer bekam er einen Krampf - buchstäblich ein Torschmerz: "Ich hatte gar keine Zeit nachzudenken. Als ich aufstehen wollte, zog der Krampf rein. Supergeil, das erste Tor und dann konnte ich nicht mal jubeln, weil ich nur Schmerzen hatte. Aber das ganze Spiel war intensiv. Die Anspannung und wie ich sagte, war da. Und das hat sich dann bei mir leider nach dem Tor direkt entladen in der Wade."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZDYwY25tZlBsVmZYNEhzMFkybE1XekFTNitieUtPYm4yQUxKV3dlTW9NMD0=Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski sah die Niederlage rational: "Es waren diese Kleinigkeiten, die letzten 10 Prozent, die so ein Spiel ausmachen. Das haben wir einfach nicht gut genug gemacht....Es war ja klar, dass das hier passiert, gerade in Dresden. Es ist auch mit Sicherheit die stärkste Mannschaft in der Liga. Dass man hier auch verlieren kann, war uns ja bewusst. Jetzt müssen wir erst mal die Spiele gewinnen, bevor wir auf die anderen gucken. Wir haben gesehen, dass das schwer genug für uns ist."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TGhWMENidWN5ejVIeWIwTVNRQzMxa3VFcU9hUnhwVUZTUmtKZjBkUEFIcz0=TSV 1860 München - SC Freiburg II 1:0Sechzig auf Versöhnungskurs mit seinen Fans, die Freiburg Bubis - immerhin Zweiter - verlieren nach 3mal Alu-Treffer dennoch verdient, denn die Münchner (nun 52 Punkte) spielen forsch. Der TSV 1860 praktiziert dabei Schaulaufen für die Spieler, die bleiben wollen.1860-Trainer Maurizio Jacobacci hatte gesehen, was er sehen wollte: "Wir haben eine couragierte Leistung gebracht. Taktisch haben wir sehr gut gespielt. Ich kann sehr stolz sein auf dieses Team."Der TSV 1860 ist unter Jacobacci bemüht, ein gutes Saisonfinale zu liefern: "Ja, das ist eigentlich die Antwort, die ich erwartet habe von den Spielern auf dem Platz. Dass auch die Fans sehen, dass nichts verschenkt wird. Und das bis Ende der Spielzeit jetzt."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Tkg1cmNLTzJXeC9tRWF4V1htNEcwbWJjUzdWdk9NSkFZdjEwVlR0OE80bz0=Freiburgs Trainer Thomas Stamm hadert seit Wochen mit der Chancenverwertung: "Wir müssen einfach mit mindestens 1 bis 2 Toren Vorsprung in die Pause rein. Dann wird das Spiel auch komplett anders....Uns geht da gerade extrem viel ab im letzten Drittel, obwohl wir die Chancen dazu haben. Wir haben nicht die Ruhe, haben nicht die die Klarheit, dann auch die die Chancen, zu Ende zu spielen. Und mit dem steht und fällt es."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MGR4TlErcVRsK1JRTThJSk9PU2NTU05jczZjanMyeTRnTEhlUWNzdEUrRT0=SV Elversberg - SpVgg Bayreuth 5:2Die SV Elversberg steht kurz vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Durch den Sieg gegen Bayreuth, trotz zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand, steht das Team 7 Punkte vor dem Relegationsplatz. Bei noch 3 ausstehenden Spielen könnten die Saarländer am nächsten Spieltag den Aufstieg perfekt machen.Elversbergs Trainer Horst Steffen: "Es war schon bemerkenswert, dass wir die Nackenschläge weggesteckt haben und vor der Halbzeit noch so gespielt haben und so viele Tore erzielen konnten. Wir haben uns nicht unterkriegen lassen und haben nicht zurückgesteckt. Das war eine gute Reaktion der Mannschaft. Dementsprechend bin ich natürlich auch froh, dass wir zur Halbzeit schon 4:2 geführt haben und dann am Ende auch 5:2 gewonnen haben."Am Samstag könnte Elversberg in Freiburg den Aufstieg schaffen: "Wir werden gucken, dass wir ein gutes Spiel in Freiburg machen, und darauf bereiten wir die Jungs vor. Jetzt genießen wir diesen Sieg. Und vielmehr ist es nicht."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aDdxU2JkN2FhU0wyYXM2UDE4cG1IN2RuZUsrcEthRkd3WHVNS0NQUFBMWT0=Für Bayreuth ist mit der Niederlage der Abstieg so gut wie besiegelt. Mit 7 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer, gibt es kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt.Bayreuths Trainer Thomas Kleine: "Ich glaube, dass wir alle wissen, wie die Situation ist. Es geht aber auch darum, dass man sich als Mannschaft immer zusammen präsentiert, dass wir hier gemeinschaftlich rausgehen, weil wir zusammen in diese Saison angegangen sind und wir uns auch nie was vorwerfen lassen wollen. Von daher ist das Spiel ein bisschen das Spiegelbild der Saison. Ich habe trotzdem der Mannschaft gesagt: Wir haben noch 3 Spiele und eine minimale Chance. Darum geht es, dass man die Chance, die man hat, immer selber wahrnimmt und jetzt nicht den Kopf hängen lässt."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YlhmamxJYTg4SVVhSnp1VkVXbUhHODl6QThBSTg4MDZERzJJbmJudmxQMD0=FSV Zwickau - SV Waldhof Mannheim 3:1Der FSV Zwickau steht trotz des Heimsieges mit dem Rücken zur Wand. Mit 31 Punkten steht der FSV, genau wie Bayreuth, 7 Punkte hinter Halle und Platz 16.Zwickaus Trainer Ronny Thielemann: "Ja, ich bin sehr zufrieden, wie die Mannschaft das umgesetzt hat, auch gerade nach dem Rückstand, wo wir Mannheim richtig auf den Leim gegangen sind... Wie die Jungs aus der Halbzeit rausgekommen sind, weil wir auch wirklich gewusst haben, wir können heute hier was schaffen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MFQ3b1RHQ0dXL1JpQUd0SG5TTjlrSFF3REtOczVWY1IxalhYczdyNjRIQT0=Mannheim verpasst es trotz Halbzeitführung, den Abstand auf die Aufstiegsränge zu verkürzen und hat jetzt 6 Punkte Rückstand zum Relegationsplatz.Mannheims Trainer Christian Neidhart: "Ich bin mega enttäuscht, dass wir in der 2. Halbzeit nicht das auf den Platz gekriegt haben, was wir wollten. Wir haben zwar die Torchancen gehabt, aber wir haben einfach schlecht verteidigt. Ich weiß nicht, das wievielte Auswärtsspiel es ist, das wir 1:0 führen und am Ende verlieren. Also ich bin gerade mega enttäuscht. Ich habe hinten raus die letzten Minuten in der 1. Halbzeit und dann in der 2. Halbzeit keine Mannschaft gesehen, die jetzt unbedingt da oben rein will, die dieses Ding hier unbedingt gewinnen will. Das Gefühl hatte ich eher bei Zwickau."Ob der Aufstieg jetzt Geschichte ist: "Ja, jetzt wird es schwer. Die Spiele werden weniger. Wir haben das schlechtere Torverhältnis. Wenn du beim Tabellenletzten verlierst und nur noch 3 Spiele hast, dann musst du dir über nichts mehr Gedanken machen, was da oben passiert."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cDZGSVFKY3krMi9OV3FkQWliemFmVXhTcWxIcXU3VklCQmswSGpYTTRGbz0=SV Meppen - Rot-Weiss Essen 2:0Der SV Meppen sendet gegen Essen wieder einen kleinen Lichtblick im Abstiegskampf, steht 3 Spieltage vor Schluss 5 Punkte hinter dem rettenden Rang 16. Nach dem Spiel kam es zu einer Diskussion zwischen SVM-Coach Middendorp und Essens Isaiah Young. Die Situation im Video: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VzIxU1pxZW1ENGNtY2NwM0dTbU81L3FKVUxuYlhVT1psQ01mVnUwaklFYz0=Ernst Middendorp erklärte im Anschluss: "Ich finde, das hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist menschliches Versagen von Herrn Young, uns alles Gute in der Regionalliga zu wünschen. In einer Art und Weise, wie er das uns entgegengebracht hat. Das gehört sich nicht. Also wenn das mein Spieler wäre, ich wüsste, was ich mit dem täte. Das ist einfach nicht angemessen. Auch in heutiger Zeit nicht. Bei allem Social Media usw. so in der Art, auf einen Zug zu kommen und die ganze Mannschaft oder den Verein dadurch zu beleidigen. Sorry, das gehört sich nicht... Das ist Respektlosigkeit auf höchster Ebene."Zum Sieg: "Die mannschaftliche Geschlossenheit und dann die Leistung eines jeden in dieser Drucksituation. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Kompliment, was man machen kann. Ich habe mir gestern Abend Arminia Bielefeld angeschaut und man konnte sehen: Druck. Da müssen die Spieler mit umgehen. Wir müssen das richtige Level finden und im Moment gelingt uns das."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M2ZTNTNHMnVaV0lVOThlU1VKVjRhV0V6czFubFhrbG5kMDFFc0VqU29RZz0=Meppen-Stürmer Marvin Pourié: "Ich glaube, jeder fragt sich, warum erst jetzt. Ich sage mal so: besser spät als nie. Aber wie wir es jetzt schon gegen Saarbrücken zu Hause gezeigt haben, letzte Woche in Wiesbaden und heute auch....Absoluter Wahnsinn und großes Lob an die Mannschaft. Ich glaube schon, dass in jedem viel Ehrgefühl steckt und jeder will erhobenen Hauptes vom Platz gehen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MnhGNndzZEpIVmVVbmJsRXdCa3FFRXlwODRxN2d4d09mSzBuV2lmd2RYMD0=Rot-Weiss Essen verpasst den großen Schritt in Richtung Klassenerhalt, steht aber zumindest bis Sonntag 7 Punkte vor den Abstiegsrängen. Essens Trainer Christoph Dabrowski zum Spiel: "Ich ärgere mich maßlos über die 1. Halbzeit, da haben wir nicht stattgefunden. Ich hätte wahrscheinlich jeden Spieler ersetzen können. Das war ein Spiel, wo der Gegner alles reingeworfen hat, und wir waren nicht bereit von der 1. Minute an und dementsprechend war die 1. Halbzeit zum Davonlaufen. In der 2. Halbzeit hat die Mannschaft was versucht. Wir haben mehrere tolle Möglichkeiten gehabt, waren dann aber nicht in der Lage, den Anschluss zu machen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VjFZUlJYcytwMVp3SnlZVXBpWUtEUlgzNzlnODhGWTZYckQyY1NQeXpKUT0=Hallescher FC - FC Ingolstadt 1:0Der HFC landet einen Big-Point im Tabellenkeller und steht dank des Sieges vorerst 5 Punkte vor einem Abstiegsplatz.Halles Trainer Sreto Ristic: "Es ist einfach wahnsinnig viel Druck gewesen. Das hat man im Laufe des Spiels auch gesehen. Wir haben ansatzweise gut gespielt, aber man hat gemerkt, dass da ein bisschen Druck dabei war. Wir haben das nie zu Ende gespielt. Bezeichnend ist, dass wir durch ein Eigentor in Führung gehen. Heute zählt eigentlich nur der Sieg und das hat sich die Mannschaft verdient. Das ist auch unterm Strich auch ein verdienter Sieg. Wir hatten Ingolstadt über weite Strecken im Griff."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cUtjd0s5bUxpNW1iOVAvUU9lUkFEZ1phaDRqeHg0ZS9qTnQ5cS9ZSS9Qdz0=Der FC Ingolstadt kann den Schwung aus dem Heimsieg gegen Verl nicht mitnehmen und bleibt weiter auf Rang 13. Ingolstadts Trainer Michael Köllner: "Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Wir haben am Anfang gute Möglichkeiten, da können wir das Spiel schon entscheiden. Dann sind wir in eine Lethargie gefallen, haben nicht gut gespielt."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VElielF3ejBRWVlLbGJXd01WVnRDQlN4SUhQZDVZQVN2cUh0VVZUbFB1UT0=Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport35. SpieltagSonntag, 07.05.2023Ab 12.45 Uhr: VfB Oldenburg - 1. FC SaarbrückenAb 13.45 Uhr: Viktoria Köln - Borussia Dortmund IIMontag, 08.05.2023Ab 18.45 Uhr: SC Verl - VfL OsnabrückDie FLYERALARM Frauen-Bundesliga komplett live bei MagentaSport19. SpieltagSonntag, 07.05.2023Ab 12.45 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. FC Köln, SC Freiburg - SV Werder BremenAb 15.45 Uhr: TSG Hoffenheim - 1. FFC Turbine Potsdam, SV Meppen - MSV DuisburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5502739