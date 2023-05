Viszla Silver könnte in 2-3 Jahren in Produktion sein und hat bereits über 260 Mio. Unzen Silber als Ressource nachgewiesen.

Silber scheint sich endlich nach Norden aufzumachen. Der Chart weißt in einem aufsteigenden Trend ein weiteres prozyklisches Kaufsignal auf. Aus diesem lässt sich ein erstes Kursziel von 38$ definieren. Damit wäre dann auch der Ausbruch aus dem dreijährigen Seitwärtsverlauf mit Tief 17,50 und Hoch 31 $ geschafft. Weitere Ziele wären dann im Bereich 50$ anzusiedeln.

Ein Unternehmen das wir sehr positiv sehen und welches massiv davon profitieren würde ist Vizsla Silver. Mit 260 Mio. Unzen Silberressource und auf dem Weg in die Produktionsentwicklung ist die Aktie sehr interessant. Ich bin natürlich Aktionär des Unternehmens. Am 27. April fand eine Minenbesuchstour statt die mein Freund und Kollege Heiko Ihle von H.C. Wainrwight besuchte.

Seinen Bericht hab ich für Sie übersetzt:

Besichtigung des Panuco-Projekts von Vizsla.

Am 27. April reisten wir von Mazatlán, Mexiko, zum Panuco-Projekt von Vizsla. Die Fahrt nach Panuco verlief überwiegend auf asphaltierten Straßen und dauerte etwa 60 Minuten. Der Besuch vor Ort bestand aus etwa 10 Analysten der Käufer- und Verkäuferseite. Während des Besuchs wurden verschiedene Stationen auf dem Grundstück besichtigt, darunter historische Minenbetriebe, aktuelle Explorationsziele und schließlich die Kernhütte. Historische Grubenbaue weisen auf eine umfangreiche Mineralisierung an der Oberfläche hin. Im Rahmen der Besichtigung des Grundstücks hatten wir die Gelegenheit, bei der Schürfstelle Napoleon South anzuhalten. Das Gebiet wies historische Bergbauaktivitäten an der Oberfläche auf, die weiterhin als starker Vektorisierungsmechanismus für die zukünftige Abgrenzung der Mineralisierung auf dem gesamten Grundstück dienen. Vizsla meldete erst am 13. April 2023 starke Untersuchungsergebnisse für dieses Ziel, die durch 1.085 Gramm pro Tonne (gpt) Silberäquivalent (AgEq) auf 4,00 Metern (m) hervorgehoben wurden. Darüber hinaus sahen wir zusätzliche Hinweise auf frühere Bergbauaktivitäten bei den Zielen El Papayo und Napoleon North, während bei Oberflächenproben vor Ort Gehalte von über 400 gpt Silber festgestellt wurden, wobei einige Proben sogar 1.000 gpt Silber erreichten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Rückkehr nach Panuco einmal mehr die ausgedehnte Natur der oberflächennahen Silbermineralisierung auf dem gesamten Grundstück bestätigte und wir erwarten, dass Vizsla die bereits robuste Ressource des Projekts weiter vergrößern wird. Panuco erfüllt weiterhin alle Voraussetzungen. Wie bei unserem Besuch vor Ort bestätigt wurde, weist Panuco ein hochgradiges epithermales System mit mehreren Quarzadern auf. Angesichts der geologischen Merkmale vor Ort glauben wir, dass das lokalisierte System das Potenzial hat, durch die Abgrenzung zusätzlicher und bereits vorhandener Adersätze weiteres Wachstum zu bieten. Laut dem jüngsten technischen Bericht des Unternehmens für das Projekt ist die kumulierte Länge der Adern am Standort auf etwa 86 Kilometer angewachsen. Die Mächtigkeit der Adern variiert von Dezimetern bis zu mehr als 10 m. Darüber hinaus bietet die Lage des Projekts, wie in diesem Bericht erörtert, eine unkomplizierte Zugänglichkeit, die sich für künftige Bergbauaktivitäten als äußerst vorteilhaft erweisen dürfte. Wir bekräftigen unser Buy-Rating und senken unser Kursziel von $2,75 auf $2,50. Unser niedrigeres Kursziel ist das direkte Ergebnis der Aktualisierung der Zahl der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Wir leiten unsere Bewertung für den Standort weiterhin auf der Grundlage eines Dollarwerts pro bisher abgegrenzter AgEq-Unze ab. Dieser Wert basiert auf dem Durchschnitt der Unternehmenswerte pro Unze bei einer Reihe von vergleichbaren Unternehmen, die in Mexiko tätig sind. Im Gegenzug wenden wir einen Wert von ca. 2,55 C$ pro AgEq-Unze auf die angezeigten Ressourcen des Unternehmens und ein 0,9-faches dieses Wertes pro AgEq-Unze auf die abgeleiteten Ressourcen des Unternehmens an. Daraus ergibt sich ein Gesamtwert von 404,5 Mio. $ bzw. 1,81 $ pro Aktie. Zusätzlich addieren wir 60,0 Mio. $ für Napoleon, 25,0 Mio. $ für San Antonio und 15,0 Mio. $ für Tajitos. Wir geben auch einen Wert für die Greenfield-Ziele am Standort von 30,0 Mio. $ an. Schließlich berücksichtigen wir die Barmittel von Vizsla, um zu einem festen Nettoinventarwert von 548,5 Mio. $ zu gelangen, was ein gerundetes Kursziel von 2,50 USD$ pro Aktie ergibt. In Kanadischen Dollar ergibt dies 3.37 CAD für die Vizsla Aktie.

Den stimme ich voll zu aber ich sehe bei einem starken Silberpreis eher Kurspotenzial auf 5 CAD. Der Point and Figure Chart ergibt ein erste Kursziel von 3,50 CAD und danach 5 CAD aus der Kaufformation vom November 2021 heraus.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Auch könnte das Unternehmen dann Gegenstand von Übernahmespekulationen werden.

