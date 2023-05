107 Prozent Plus in 8 Wochen, dank einer intakten Seitwärtsbewegung und des Inliner-Derivats auf den Ölpreis der Sorte WTI. In 14 Tagen zu 45 Prozent Gewinn mit einem Capped-Put auf Tesla. Oder 26 Prozent Gewinn in 6 Wochen durch ein Reverse-Bonus-Cap-Zertifikat auf HelloFresh. Börsenexperte Stefan Mayriedl verfolgt mit seiner Derivate-Strategie den Total-Return-Ansatz. Wie funktioniert das? Unabhängig vom aktuellen Börsenverhalten werden durch den geschickten Einsatz von Bonus-Cap-Zertifikaten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...