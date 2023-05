Stell dir vor, du kaufst Aktien, und durchschnittlich sind vier von zehn nicht nur schlecht, sondern Totalausfälle. Du verlierst deinen kompletten Einsatz. Was bist du dann, ein schlechter Investor? Die smarte Antwort ist selbstverständlich: Es hängt davon ab, was die anderen sechs von zehn Aktien machen. Aber, um ehrlich zu sein, auch der eigene Ansatz ist entscheidend. Sehen wir uns heute die Prämissen einmal an. Im Endeffekt kann ich dir nicht sagen, was du bist, wenn das auf dein Portfolio zutrifft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...