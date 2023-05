Wer Bitcoin, Ether und Co kaufen will, sollte sich zuerst Gedanken um die Verwahrung seiner Token machen. Was ihr dabei beachten solltet, erklärt Ulli Spankowski von der Börse Stuttgart. Auf große Wertschwankungen, eine hohe Volatilität, sollten sich Kryptointeressierte allerdings einstellen, sagt er im t3n-Interviewpodcast. Vor dem Investment kommt für ihn aber die Frage nach der Verwahrung. Wie sind meine Kryptotoken wirklich sicher? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die er im Podcast erklärt. Wir haben ihn außerdem nach den größten Fallstricken bei der Kryptoverwahrung ...

