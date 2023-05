Verpassen Sie nicht den neuen kostenlosen Report von Stefan Klotter mit sechs spannenden Aktien, mit denen Sie erfolgreich durch die bevorstehende Rezession kommen. https://bit.ly/3nx5PtM Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des CAR Center for Automotive Research, analysiert im Interview mit w:o TV die Quartalsberichte von Volkswagen und BMW. Beide Autobauer konnten in der vergangenen Woche mit starken Umsatzsteigerungen überzeugen. Reicht das, um auf dem stark umkämpften Markt mithalten zu können - Für Dudenhöffer sind die Zahlen erfreulich, allerdings warnt er auch: "Der Wettbewerb wird größer." Vor allem die chinesische Konkurrenz müsse ernst genommen werden. Genau wie bei VW seien auch die guten Ergebnisse bei BMW teilweise durch Sondereffekte bedingt. Wichtig sei jetzt, wie gut die Deutschen sich dem Wettbewerb stellen. Zwar seien die Weichen gestellt. Aber mit Blick auf die Zukunft könnte man den Anschluss an die Weltspitze verlieren. Jetzt das komplette Interview ansehen!