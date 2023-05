RAUF, RUNTER ODER SEITWÄRTS?: Wochenrückblick KW 18-2023 - Nix genaues weiß man nicht…?!

Anzeige / Werbung

In den letzten Tagen wurden die Finanzmärkte in den USA und Europa von zwei Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte eingeholt. Trotz des Ziels, die Inflation einzudämmen, reagierten Investoren nicht mit Enthusiasmus.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

vielmehr haben die Hauptindizes diesseits und jenseits des Atlantiks zunächst mit Rückschlägen auf die Entscheidungen der Währungshüter reagiert, bevor ein starker Freitag die Negativperformance zum Großteil wieder einfangen konnte.

Quelle: Onvista.de

Die für die Geldpolitik in den USA zuständige Federal Reserve hat bei seiner Zinserhöhung signalisiert, dass sie möglicherweise eine Pause bei weiteren Zinserhöhungen einlegen wird.

In der Zwischenzeit hatte auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Absicht angekündigt, die Kosten für Geld im Juni erneut zu erhöhen. Diese Entscheidung wurde von Investoren ebenfalls eher kritisch aufgenommen, die befürchten, dass dies zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen wird. Darüber hinaus haben die Rückschläge der US-Regionalbanken weitere Bedenken über die Gesundheit der Weltwirtschaft geschürt.

Trotz einiger Bedenken gibt es auch optimistische Stimmen im Markt. Einige Analysten gehen nämlich davon aus, dass die derzeitige Wirtschaftsflaute nur temporär sei und dass sich die Märkte schon in naher Zukunft wieder erholen werden. Denn ihrer Meinung nach, werden die Wirtschaftsdaten stark bleiben und es noch viele Wachstumsmöglichkeiten geben.

Rohstoffe - Gold außer Rand und Band!

Während die Welt der Industriemetalle in der vergangenen Handelswoche nahezu still stand, und die Preise auf breiter Front stabil blieben, hatten Gold Investoren mehr Grund zur Freude. Kupfer liegt nach wie vor bei um die 8.500,- USD, Aluminium bei etwa 2.300 USD und Zink bei 2.600,- USD.

Die eigentliche Show spielte sich beim Goldpreis ab, dass kurzzeitig einen neuen Höchststand erreicht hatte! Aufgrund der Risikoaversion strömten die Investoren regelrecht in Gold. Noch besser performte der Silberpreis!

Quelle: Onvista.de

Ausgehend von der Möglichkeit, dass die Fed ihre Zinserhöhungen beendet, könnten die Anleiherenditen weiter fallen und Gold zu einer attraktiven Investitionsoption für diejenigen machen, die einen "sicheren Hafen" suchen.

Zusätzlich haben die Rückschläge der US-Banken Bedenken hinsichtlich der Gesundheit der globalen Wirtschaft weiter angefacht was zudem Investoren dazu veranlasst, einen vorsichtigeren Ansatz zu wählen. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit in Bezug auf das wirtschaftliche Umfeld überrascht es uns nicht, dass sich viele für Gold als Absicherungsoption ihrer Aktien-Investments entscheiden.

Fazit: Nix genaues weiß man nicht….?!

Wie es letztendlich an den Finanzmärkten weitergeht, wird die Zeit zeigen. Aber klar ist, die beiden Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte in den USA und Europa wurden nicht mit Begeisterung aufgenommen. Obwohl es immer noch viel Unsicherheit an den Märkten gibt, gibt es aber auch Chancen, sowohl für das Wachstum als auch für gute Investitionen. Dazu ist es wichtig, informiert zu bleiben und vorausschauend zu agieren, indem man wirtschaftliche Trends und Entwicklungen weltweit im Auge behält.

Letztendlich wird die Fähigkeit, sich an wechselnde wirtschaftliche Bedingungen anzupassen und zu navigieren, den Erfolg in der Finanzwelt bestimmen. Mit der richtigen Strategie und einem wachsamen Blick für Chancen können Investoren jeden Sturm überstehen und auf der anderen Seite gestärkt hervorgehen. Mit unserem folgenden Wochenrückblick wollen wir Ihnen Informationsmöglichkeiten bieten, aus der Sie sich hoffentlich ihre eigene Strategie erarbeiten können, um auch in unsicheren Märkten mit einem kühlen Kopf Gewinne zu erzielen.

Gama Explorations / Targa Exploration

Lithium aus Kanada

Im letzten Jahr erreichte Lithium Rekordpreise, ein Explorationsboom war die Folge.

Lesen Sie mehr

Chance nutzen...

Green Energy, die dafür benötigten Rohstoffe und Investment-Ideen!

Was haben Uran, Gold und Silber gemeinsam? Allesamt sind es begehrte und wichtige Rohstoffe, die für die Dekarbonisierung der Welt dringend benötigt werden. Und genau das macht sie zu interessanten Investments!

Lesen Sie mehr

Chesapeake Gold / Karora Resources

Goldausblick optimistisch

Gold nähert sich seinem Allzeithoch. Anleiherenditen sind schwach.

Lesen Sie mehr

Hannan Metals / Canada Nickel Company

Kupfer und Nickel für die Zukunft

Einerseits wirken Rezessionsängste, andererseits ist bei der Elektromobilität und den erneuerbaren Energien die Nachfrage stark.

Lesen Sie mehr

Tier One Silver / Vizsla Silver

Sorgen treiben Goldpreis an

Sorgen um das Bankensystem und um Immobilienmärkte haben in den letzten Wochen dem Goldpreis in die Hände gespielt.

Lesen Sie mehr

Maple Gold Mines / Revival Gold

Bankenkrise geht weiter - gut für den Goldpreis

Innerhalb von zwei Monaten ist nun die dritte große US-Bank zusammengebrochen.

Lesen Sie mehr

Recommendet...

Gold wieder über 2.000 USD! Jetzt mit der richtigen Royalty-Aktie den "Gold-Hebel" ansetzen!

Der Goldpreis ist erneut über die Marke von 2.000,- USD je Unze gesprungen und hat sich mit 2.015,- USD je Unze wieder deutlich näher an das am 13. April generierte 13-Monats-Hoch von 2.040,- USD angeschickt.

Lesen Sie mehr

Green Shift Commodities / US Critical Metals

Neue Technologien und Rohstoffe

Mit zu den wichtigen Rohstoffen gehören die Seltenen Erden.

Lesen Sie mehr

Caledonia Mining / OceanaGold

Der Goldpreis entwickelt sich weiter gut

Goldfans dürften sich freuen. Der Preis für die Unze Gold ist hoch, ebenso wie das Interesse an Goldinvestments.

Lesen Sie mehr

Targa Exploration / Golden Rim Resources

Weißes Gold und herkömmliches Gold

Technische Innovationen verändern die Nachfrage nach Rohstoffen.

Lesen Sie mehr

Von Beginn an dabei sein…

PERFORMANCE BOOSTER legt los! Inmitten dem who is who der Uranindustrie mischt dieser neue Player groß mit!

Wer kennt sie nicht, die Großen der Branche? Cameco, Orano Canada, NexGen Energy oder auch IsoEnergy, Denison Mines etc. All diese Unternehmen sind aus gutem Grund im Athabasca Becken aktiv! Denn hier wird Geld verdient!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.jsresearch.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,CA1651841027,US9168961038,CA6752221037,AU000000GMR9,CA4105841064,JE00BF0XVB15,CA76151P1018,CA5651271077,CA92857Y1060,CA13515Q1037,CA48575L2066,CA5777891006,CA38071H1064,CA88651M1086,CA36459L1031,CA90366H1010,CA87612L1004,CA3933801001,CA85281A1084