DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/06. und 07. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Volkswagen will fast den ganzen Cariad-Vorstand entlassen - Berichte

Volkswagen will Berichten zufolge fast den gesamten Vorstand der mit Problemen behafteten Software-Tochter Cariad entlassen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters und das Portal Business Insider berichten, will der Cariad-Aufsichtsrat die Entlassung kommende Woche nach der Hauptversammlung von Volkswagen beschließen. Lediglich die Zukunft von Personalvorstand Rainer Zugehör sei noch ungewiss.

Tui-Chef: Es wird keinen "Last-minute-Sommer" geben

Tui-Chef Sebastian Ebel sieht für diesen Sommer eine außergewöhnlich hohe Nachfrage. ""Am besten ist Griechenland gebucht. In einigen Urlaubsorten gibt es fast keine freien Betten mehr, etwa in beliebten Hotels auf den Inseln Kos, Kreta oder Rhodos", sagte Ebel der Welt am Sonntag. "Auf Mallorca, dem spanischen Festland und in der Türkei gibt es noch Kapazitäten." Die Folge sei, dass es 2023 "keinen 'Last-minute-Sommer' geben" werde. "Im Gegenteil: Die Preise werden kurz vor Abflug eher höher als günstiger sein, weil auch die Hoteliers und Fluggesellschaften wissen, dass kurzfristig immer noch viel gebucht wird. Spontane Schnäppchen werden die absolute Ausnahme sein."

VZBV hat Klage gegen Immoscout24 eingereicht - Magazin

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat einem Magazinbericht zufolge Klage gegen Immoscout24 vor dem Landgericht Berlin eingereicht. Wie der Spiegel berichtet, werfen die Verbraucherschützer dem Immobilienportal, das zum MDAX-Unternehmen Scout24 gehört, irreführende Werbung vor.

Aktienportfolio beschert Berkshire Hathaway Gewinnsprung

Hohe Investmentgewinne und ein Anstieg der Profite aus dem Versicherungsgeschäft haben Berkshire Hathaway im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Vor allem die Apple-Beteiligung trug zum Ergebnis bei. Die Investmentgesellschaft von Warren Buffett verdiente unter dem Strich 35,5 Milliarden US-Dollar nach 5,6 Milliarden im Vorjahr, was vor allem dem Wertzuwachs des Investmentportfolios zu verdanken war. Dominiert wird das Portfolio zu 45 Prozent von Apple. Die Aktie des iPhone-Herstellers war im Berichtszeitraum um 30 Prozent geklettert.

