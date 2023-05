Staking-Rewards sind so etwas Ähnliches wie Zinsen von der Bank, nur eben auf der Blockchain. Wir erklären, was Neulinge über das Validieren, Rewards und Steuern wissen müssen. Gibt es Zinsen auf Kryptowährungen? Die kurze Antwort: Nein. Die lange Antwort: Nein, aber trotzdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit gekauften Token Geld zu verdienen. Du kannst sie zum Beispiel an andere Nutzende verleihen (Lending), sie einer dezentralen Kryptobörse zur Verfügung stellen (Liquidity-Mining) oder sie zum Validieren neuer Transaktionen einsetzen ...

