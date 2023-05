Chinesische Agrarprodukte sorgten auf der Macfrut 2023, einer führenden internationalen Fachmesse für die Obst- und Gemüseindustrie, die vom 3. bis 5. Mai in der italienischen Küstenstadt Rimini stattfand, für großes Aufsehen.

In diesem Jahr kehrten Dutzende chinesischer Aussteller mit Unterstützung des Zentrums für die Förderung des Agrarhandels im Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Volksrepublik China zur Macfrut zurück. Die Delegation wurde von der Industrie und den Messeveranstaltern herzlich willkommen geheißen, was das Vertrauen und die Bereitschaft der chinesischen Agrarmarken zeigt, auf dem globalen Markt zu expandieren.

Die chinesischen Aussteller kamen aus fünf Provinzen und autonomen Regionen und zeigten renommierte landwirtschaftliche Produkte aus ihren jeweiligen Regionen, darunter Ananas aus Xuwen (Guangdong), Drachenfrüchte aus Nanning (Guangxi), Äpfel aus Lingbao (Henan), Kartoffeln aus Ulanqab (Innere Mongolei) und verarbeitete Obst- und Gemüseprodukte aus Hunan. Die Ausstellung auf der Macfrut wird dazu beitragen, diese lokalen Boutique-Marken zu stärken und die Umsetzung des Abkommens zwischen China und der EU zum Schutz geografischer Angaben zu fördern.

"China kann auf eine lange Geschichte der Landwirtschaft zurückblicken und bietet eine reiche Vielfalt an landwirtschaftlichen Erzeugnissen", sagte ein Vertreter der chinesischen Delegation. "Jedes Produkt hat seine eigenen Merkmale und wird durch die einzigartige lokale Umgebung und die landwirtschaftlichen Techniken und Traditionen, die für seine Herstellung verwendet werden, geprägt."

Die chinesischen Aussteller haben bereits die Früchte ihrer Teilnahme an der Macfrut geerntet. "Wir haben bereits am ersten Tag positive Rückmeldungen erhalten. Die europäischen Geschäftsleute zeigten sich sehr interessiert an unseren Kartoffelprodukten. Wir hatten einen intensiven Austausch, der uns den Weg zu den nächsten Schritten ebnen könnte", sagte ein Vertreter von Inner Mongolia Ulanqab.

Ebenfalls am ersten Tag sicherten sich die Aussteller aus Hunan die Absicht, eine Reihe von Obst- und Gemüseprodukten zu exportieren, darunter Süßkartoffeln, Lotoswurzeln, Wintermelonen, Pflaumen und Taro. Eine erste Lieferung von Ingwerprodukten wurde bereits nach Spanien verschickt, und Kunden aus dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden haben Bestellungen aufgegeben.

"Diese Ausstellung ist eine Plattform zur Entwicklung der Märkte in Italien und im übrigen Europa, aber auch eine Gelegenheit, sich über hochwertige landwirtschaftliche Erzeugnisse und fortschrittliche Technologien aus Europa und anderswo zu informieren, damit chinesische Unternehmen die Markttrends erfassen und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern können", sagte der Vertreter der chinesischen Delegation. "Wir beabsichtigen auch, führende ausländische Agrarunternehmen nach China einzuladen, um das globale Verständnis für chinesische Agrarprodukte zu verbessern."

