Für das erste Quartal stehen 17,8 % Minus beim operativen Gewinn (Group FFO). CEO Rolf Buch bestätigte die Prognose für 2023: Der Group FFO soll auf 1,75 bis 1,95 Mrd. € sinken (2022: rund 2 Mrd. €). Außerdem verkündete Buch, dass ein Paket von 1.350 Wohnungen in Frankfurt, Berlin und München für rund 560 Mio. € an die CBRE Investment Management verkauft wurde. Der Erlös kann den diesjährigen Refinanzierungsbedarf vollständig sowie einen wesentlichen Teil für 2024 abdecken. Der Wertansatz des Immobilienportfolios sank Ende März auf rund 91,2 Mrd. € (Ende 2022: 94,27 Mrd. €). Somit beträgt die Relation Mieteinnahmen zu bilanziertem Immobilienwert aktuell Faktor 28. Weitere signifikante Abschreibungen sind notwendig. Wir haben erst einen kleinen Fuß in der Tür.



