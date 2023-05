Der Markt traute den Quartalszahlen noch nicht ganz. In der Spitze büßte die Krones-Aktie zuletzt bis zu -5% ein, konnte den Verlust dann doch auf -3,8% eindämmen und steht aktuell bei 113,20 €. Dabei strotzt der Konzern nur so vor Umsatz- und Ertragskraft. Seit dem Corona-Comeback notiert das Papier nur noch knapp unter dem Allzeithoch von 117 € Ende 2017. Geht der Kursanstieg so steil weiter? Krones ist der Weltmarktführer in Sachen Abfüll- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...