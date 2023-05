Liechtenstein will perspektivisch Bitcoin als Bezahloption für staatliche Dienstleistungen einführen (HB) 1&1-Chef Ralf Dommermuth legt 5G-Rettungsplan vor und fordert Zugang zu den Netzen der Konkurrenz (HB) Apontis Pharma: Anhaltend hohe Geschwindigkeit bei Ausbau des Single Pill-Portfolios Anzahl der Post-Beschwerden sinkt Drägerwerk - ex Dividende 0,19 EUR Deutsche Wohnen SE mit solider Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten 2023 Hypoport erwartet 2023 weiterhin Umsatzrückgang von bis zu 10% (Prog -8%) Jungheinrich startet stark ins Geschäftsjahr 2023 - bestätigt vor zwei Wochen angehobene Prognose Knorr-Bremse - ex Dividende 1,45 EUR KPS AG: Herabsetzung des Dividendenvorschlags der Verwaltung an die ordentliche HV für das GJ 2021/2022 ...

