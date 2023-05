EQS-News: KPS AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

KPS veröffentlicht die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2022/2023



08.05.2023 / 08:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





KPS veröffentlicht die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2022/2023 KPS steigerte den Umsatz um 9,4 % auf 94,7 Mio. € in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 - im zweiten Quartal war bereits eine Zurückhaltung wegen hohen konjunkturellen Unsicherheiten bei neuen Projekten spürbar.

Das EBITDA ging um 31,1 % auf 7,6 Mio. € zurück - Veränderter Umsatzmix, hoher Einsatz von Service Providern sowie inflationsbedingte Personalkostensteigerungen wirkten als Belastungsfaktoren.

Zurückhaltung bei neuen Projekten im Bereich Digital Customer Interaction (E-Commerce) führte zu unzureichender Personalauslastung in diesem Bereich.

Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz eingeleitet: KPS strebt an, den Personalbestand der aktuellen Nachfragesituation anzupassen.

Herabsetzung des Dividendenvorschlags von 0,19 € auf 0,10 € je dividendenberechtigter Stückaktie. Unterföhring/München, 08. Mai 2023 - Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Digitale Transformation und Prozessoptimierung im Handel, veröffentlicht die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2022/2023. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 erzielte KPS einen Umsatz in Höhe von 94,7 Mio. € (Vorjahr: 86,6 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr konnte KPS damit ihren Umsatz um 9,4 % steigern. Bereits im Verlauf des zweiten Quartals verzeichnete KPS eine deutliche Zurückhaltung bei der Nachfrage und dem Start von neuen Projekten in Schlüsselmärkten der KPS-Gruppe. Eine anhaltend hohe Inflation, sich verschlechternde Konjunkturaussichten und geopolitische Risiken belasteten die Investitionsbereitschaft im Handel. Mehrere Belastungsfaktoren führten zu deutlichem Ergebnisrückgang Um die hohe Nachfrage im Bereich Transformationsprojekte bedienen zu können, hat KPS eine hohe Zahl an Service Providern eingesetzt, mit entsprechenden negativen Effekten auf die Ergebnisentwicklung. Zudem hat KPS im Geschäftsjahr 2021/2022 kräftig in den Aufbau eigener Mitarbeiter:innen investiert, mit dem Schwerpunkt im Bereich Digital Customer Interaction (E-Commerce-Projekte). Aufgrund der gegenwärtigen Zurückhaltung bei neuen Projekten in diesem Bereich konnte KPS ihre Beratermannschaft nicht vollumfänglich im geplanten Umfang auslasten. Schließlich konnte KPS sich der hohen Inflation in Europa nicht entziehen, was zu steigenden Personalaufwendungen führte. Insgesamt ging durch die genannten Gründe das EBITDA im ersten Halbjahr 2022/2023 um 31,1 % auf 7,6 Mio. € zurück. Das EBIT lag bei 4,2 Mio. € (Vorjahr: 7,5 Mio. €) und das Ergebnis nach Steuern reduzierte sich um 45,8 % auf 2,7 Mio. €. KPS strebt an, die Effizienz zu steigern und den gegenwärtigen Personalbestand an das zu erwartende Projektvolumen anzupassen. Zudem prüft KPS weitere Maßnahmen, um die Kostenbasis zu reduzieren. Herabsetzung des Dividendenvorschlags Die Herabsetzung des Dividendenvorschlags ist aus Sicht des Managements ein konsequenter Schritt im Interesse der Gesellschaft, um in angemessenem Umfang auf die konjunkturelle Abkühlung im Kernsegment der KPS und die Entwicklung des Zinsniveaus zu reagieren. Der zusätzliche Thesaurierungsbeitrag ist Teil eines Maßnahmenkatalogs, um diesen Unsicherheiten zu begegnen und die Liquiditätsreserven und Kreditlinien der Gesellschaft zu schonen. Mit diesem Schritt stellt die Gesellschaft auch sicher, finanziell flexibel zu bleiben, in die konsequente Weiterentwicklung der Gesellschaft investieren zu können und bei sich bietenden Opportunitäten schnell handeln zu können. Bestätigung der revidierten Prognose für das das Geschäftsjahr 2022/2023 Der Vorstand der KPS AG bestätigt die am 26.04.2023 revidierte Prognose. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023 wird ein Konzernumsatz leicht unter Vorjahresniveau (GJ 2021/2022: 179,5 Mio. €) und ein Konzern EBITDA in einer Bandbreite zwischen 11,0 Mio. € und 14,0 Mio. € erwartet.



08. Mai 2023 KPS AG

Der Vorstand





Über die KPS AG KPS begleitet Unternehmen erfolgreich auf dem Weg der Digitalisierung, von der Strategie über die Kundeninteraktion bis zum operativen Kerngeschäft. Als führender Transformationspartner für den Handel ist KPS auch erste Wahl für all jene Unternehmen, die auf eine hochmoderne Customer Experience Plattformarchitektur setzen. Die branchenspezifischen KPS Instant Platforms vereinen alle Prozesse auf einer einzigen Geschäftsplattform - end-to-end von der Kundeninteraktion über Operations bis zu den Finanzen, implementiert mit den besten Technologiekomponenten in einem zukunftssicheren Hochleistungsdesign und einer flexiblen Infrastruktur. Sie sind modular, skalierbar und steigern die Geschwindigkeit von prozessgetriebenen Transformationsprogrammen enorm. Mit sofort einsatzbereiten Produkten und innovativen Lösungen, den marktführenden Technologien und einem starken Partnernetzwerk schaffen wir für unsere Kunden nachhaltigen Mehrwert. Platformise your transformation. www.kps.com KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com



08.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com