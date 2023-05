Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Auch die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit deutlichen Aufschlägen beendet, der ATX weitete seine Kursgewinne im Handelsverlauf kontinuierlich aus und konnte die Sitzung mit einem deutlichen Plus von 1,9% beenden. Ausschlaggebend für diesen Zuwachs waren vor allem starke Bankenwerte und auch gut nachgefragte Öltitel. Besonders im Zentrum der Aufmerksamkeit stand Raiffeisen Bank International, das Institut hatte am Vorabend nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, die von den Anlegern offensichtlich gut aufgenommen wurden. Die Ergebnisse lagen sowohl inklusive als auch exklusive Russland und Belarus über den Markterwartungen, auch die signifikante Anhebung der Prognose wurde von den Marktteilnehmern ...

