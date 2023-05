(shareribs.com) London 08.05.2023 - Die Ölpreise sind nach der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Freitag kräftig gestiegen. Am Montag setzt sich die Erholung fort. Dabei hilft der schwache US-Dollar.Mit einer gewissen Unsicherheit blicken die Marktteilnehmer derzeit in die USA. Dort wurden am Freitag zwar starke Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Die US-Notenbank hat den Leitzins erneut ...

