Nach der Übernahme der First Republic Bank durch JPMorgan kam Hoffnung auf, dass die Bankenkrise in den USA zu Ende sei. Doch dem ist nicht so. Am Finanzmarkt setzten sich die Turbulenzen danach weiter fort. Die Bankaktien von Regionalbanken wie PacWest Bancorp brachen massiv ein. Das Unternehmen meldete, dass man "strategische Optionen" prüft, also ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...