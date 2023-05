SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company treibt seine Expansionsoffensive im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) voran und plant für Asien nun auch eine Teilefertigung in Vietnam. Der chinesische Technologiekonzern BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) bereitet offenbar die...

Den vollständigen Artikel lesen ...