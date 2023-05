Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von Zinssenkungen war seitens der FED und der EZB in der Vorwoche keine Rede, so die Analysten der Helaba.Dennoch hätten die Marktteilnehmer ihre Zinserwartungen per saldo reduziert. Sowohl für die Geldpolitiker als auch für die Märkte bleibe es in den nächsten Monaten wohl eine Gratwanderung zwischen schwachen Daten in der Industrie mit der Perspektive sinkender Inflationsraten einerseits und den noch immer robusten Arbeitsmärkten mit soliden Lohnzuwächsen andererseits. Die Analysten würden mit Blick auf den Zinspfad der EZB aber zurückhaltend bleiben und mit einem Schritt im Juni rechnen. Eine schwache deutsche Produktion könnte dies untermauern. ...

